寶可夢系列商品風靡全球，皮卡丘更是最具代表性的人氣角色之一，近日有民眾逛好市多時，發現賣場出現一隻高達57公分的「皮卡丘迎賓公仔」，售價竟高達9萬2999元，讓不少民眾當場看傻，直呼「又不是黃金做的」、「買下去老婆會對我使出十萬伏特」，一查才發現，這隻皮卡丘是法國藝術雕塑品牌推出的官方授權收藏作品，官網價格甚至比好市多還貴將近1.5萬。
一名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文表示，近日在好市多賣場發現一款「Leblon Pikachu迎賓公仔57公分原色」，標示為法國進口商品，售價為9萬2999元，該商品標榜為新高雄店賣場獨家販售，屬於收藏級大尺寸模型，商品尺寸約為57公分×52公分×52公分，可作為室內藝術擺飾，提升空間質感與療癒氛圍。
驚人的價格曝光後立刻引起熱議，不少網友留言表示，「貧窮限制了我的想像」、「全家去沖繩玩5天還有找」、「塑膠殼的東西可以賣到9萬多」、「有這筆錢可以買一台高階3D印表機自己做」，也有人笑稱，「買回家後，老婆可能會對我使出十萬伏特。」
不是一般塑膠玩具 真實身分是法國收藏級雕塑
不過，這款皮卡丘其實不是大量生產的兒童玩具，而是法國藝術雕塑品牌Leblon Delienne與寶可夢合作推出的收藏級作品。根據Leblon Delienne官方資料，這款「PIKACHU－MEDIUM－ORIGINAL」為寶可夢官方授權商品，高度57公分，重量約4公斤，外觀使用霧面處理，被列為編號版本，每件作品均附有真品證書。
Leblon Delienne也將旗下作品定位為流行文化與當代藝術結合的雕塑收藏品，而非一般公仔，該系列最早於2021年寶可夢25週年期間推出，當時品牌以皮卡丘為主角，打造30公分、57公分及94公分等不同尺寸的藝術雕塑擺飾，主要鎖定寶可夢粉絲與藝術收藏市場。
官網售價約10.8萬元 好市多反而便宜近1.5萬元
至於好市多售價9萬2999元到底算不算貴？Leblon Delienne官網目前顯示，57公分中型皮卡丘定價為2917歐元，約為新台幣10萬7800元。換句話說，好市多售價9萬2999元，還比品牌官網便宜約1萬4800元。雖然對一般消費者而言仍是一筆不小的金額，但對於收藏家來說可能還是具有收藏價值。
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不是一般塑膠玩具 真實身分是法國收藏級雕塑
不過，這款皮卡丘其實不是大量生產的兒童玩具，而是法國藝術雕塑品牌Leblon Delienne與寶可夢合作推出的收藏級作品。根據Leblon Delienne官方資料，這款「PIKACHU－MEDIUM－ORIGINAL」為寶可夢官方授權商品，高度57公分，重量約4公斤，外觀使用霧面處理，被列為編號版本，每件作品均附有真品證書。
Leblon Delienne也將旗下作品定位為流行文化與當代藝術結合的雕塑收藏品，而非一般公仔，該系列最早於2021年寶可夢25週年期間推出，當時品牌以皮卡丘為主角，打造30公分、57公分及94公分等不同尺寸的藝術雕塑擺飾，主要鎖定寶可夢粉絲與藝術收藏市場。
至於好市多售價9萬2999元到底算不算貴？Leblon Delienne官網目前顯示，57公分中型皮卡丘定價為2917歐元，約為新台幣10萬7800元。換句話說，好市多售價9萬2999元，還比品牌官網便宜約1萬4800元。雖然對一般消費者而言仍是一筆不小的金額，但對於收藏家來說可能還是具有收藏價值。