我是廣告 請繼續往下閱讀

資深藝人周麟日前病逝，享壽75歲，消息曝光後令演藝圈不勝唏噓。華視旗艦綜藝節目《週末最強大》今（17）日舉辦第二季首播記者會，主持人胡瓜受訪時談及周麟，形容對方是比自己還資深的演藝圈前輩，雖然兩人沒有合作過，但對周麟的印象相當深刻；受訪過程中，也提到將參與公益演出的翁倩玉，大讚對方相當有愛心。胡瓜表示，周麟是演藝圈非常資深的前輩，「他是比我還資深的，跟菲哥（張菲）相比都還更前輩。」雖然兩人沒有同台合作，但一直知道這號人物，「他是跟我們長輩同一輩，像張帝那一輩的，年紀稍長。」胡瓜回憶，周麟早年主持《歡樂傳真》等節目，在秀場屬於國語斯文派路線，「他瘦瘦高高、很帥啊。」不過雙方後來並沒有交集，私下也沒有聯絡。他感嘆表示，「如果沒有這件事，大家也沒有再提到這個人。」被問及是否感慨時，他也坦言：「哪個藝人走你不感慨？都很感慨啊。」現場更邀請到許久不見的「旅日巨星」翁倩玉特別回台力挺。現場不僅展現胡瓜與陳亞蘭的多年好交情，歐漢聲更趁機向天后自我介紹是「台灣木村拓哉」，沒想到翁倩玉十分捧場地直呼「很像很像」，一旁的陳亞蘭隨即無情吐槽：「您真的好有愛心！」瞬間引發全場爆笑。