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高溫作業防護設施申請爆表 勞動部：爭取預算7月下旬再開放

近年夏天已頻繁出現極端高溫，勞動部今（17）日於台15線竹圍大橋改建工程工地舉辦「營造業熱危害及科技減災觀摩會」，由勞動部長洪申翰實地了解現場熱危害防護措施，也親身體驗烈日下鋼筋綁紮作業，表示今年補助風扇衣、冰背心等高溫作業防護設施、個人防護具等，申請超搶手，超出編列經費，預計7月下旬可開放第二波申請。近期修正的《職業安全衛生法》相關規定已經在7月1日上路，高氣溫作業風險是承攬安全管理事項之一，原事業單位及承攬廠商應共同辨識高溫作業風險、落實防護措施，讓熱危害預防不再只是第一線勞工的責任，而是雇主及各級承攬廠商一起應負起的法定責任。億東營造公司展示橋面作業區遮陽設施、休息區、飲水補給及個人防護等防暑措施，並分享施工現場熱危害管理經驗，同時也模擬勞工發生熱危害事故的緊急應變實務演練，從發現勞工疑似出現熱疾病症狀後，立即通報、適當處置及緊急送醫等應變流程，讓與會人員實地了解事故發生時的正確處置程序。此外，現場也展示熱危害智慧監測、智慧降溫設備及影像煙火偵測等智慧防災技術，透過即時監測、風險預警及數位管理，協助事業單位及早辨識風險、提升管理效能，朝智慧防災、精準防災方向邁進。勞動部5月起開放企業及自營作業者申請高溫作業防護設施、器具及個人防護具補助，補助項目包括遮陽設施、噴霧風扇等降溫設備、熱危害偵測與警示裝置、風扇衣或冰背心等；針對10人以下中小企業及自營作業者，最高補助8成，上限3萬元；11人至50人企業，最高補助5成，補助上限5萬元。然而，洪申翰表示，今年申請非常踴躍，5月推出至今，原本編列預算已用罄；勞動部目前正在爭取補助經費，盼7月下旬重新開放申請。洪申翰表示，面對極端氣候帶來的高溫挑戰，熱危害預防已是保障勞工健康不可或缺的重要工作，勞動部除持續透過檢查以及「熱危害改善追蹤查核」機制督促事業單位落實高氣溫作業防護措施外，也成立單一受理窗口與線上平台，更簡便的提供小微型企業降溫設施、設備以及熱防護具等補助資源，協助小微型企業及勞工朋友提升熱危害防護能力。職安署表示，高氣溫作業危害具有高度可預防性，只要事前做好風險評估，落實遮陽、降溫、補充飲水、適當休息及工作調整等措施，並善用智慧科技輔助管理，即可有效降低熱疾病及職業災害風險。