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▲沈玉琳（如圖）今記者會上看起來氣色非常好，透露現在每週四要到醫院抽血、週五回診看報告，各項檢查數值都十分穩定，沒有復發跡象。（圖／記者嚴俊強攝影）

男星沈玉琳去年7月底因罹患血癌住院治療，如今不僅健康狀況穩定，更回歸演藝圈。今（17）日出席節目《百分百娛樂》記者會，透露現在每週都要定期回診，各項檢查數值都相當穩定，沒有復發的跡象。不過，沈玉琳也表示目前服用的是自費藥物，一顆就要價1萬3千元，每個月服藥14天、停藥14天，換算下來每月藥費就高達18萬2千元，並感嘆：「沈玉琳大病初癒後復工，今看起來氣色依舊非常好，他透露現在每週四要到醫院抽血、週五回診看報告，各項檢查數值都十分穩定，沒有復發跡象。沈玉琳表示只要一年內沒有復發，應該就穩定了，能夠安心不少，但為了保險起見還是會持續追蹤兩年。 此外，沈玉琳提到自己暫時不需要接受骨髓移植，但必須服用半年至1年的自費藥物，一顆就要價1萬3千元，他笑說：「我以為是一盒，結果是一顆！」沈玉琳表示每天需要服用1顆，吃藥14天、停藥14天，換算下來一個月光是藥費就高達18萬2千元。對此，沈玉琳不禁感嘆現在雖然藥物突飛猛進，但健保腳步跟不上，一顆1萬的藥還是小case，「一顆20萬、30萬的一堆，這也值得我們深思，醫療搞到後來是有錢判生、沒錢判死。」而小嫻（黃瑜嫻）日前在社群平台代友人發布求救文，急尋極罕見的「A型Rh陰性（熊貓血）」，雖發揮公眾影響力成功引發關注，但也因未透過正規醫療調度系統而引發爭議。沈玉琳則緩頰，醫療部分很專業不是人人都懂，像是先前住院期間，曾有女藝人喊話要捐骨髓給他，但沈玉琳直言，像是捐血、捐骨髓沒辦法指定，也不知道捐贈者是誰，這是完全沒有特權的，並且以過來人身分鼓勵大家多捐血。