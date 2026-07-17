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國慶籌備委員會今（17）日宣布，國慶焰火原評估在新竹縣施放，經與新竹縣政府多次進行場地勘查後，新竹縣政府經評估活動腹地、交通動線及周邊環境等因素，婉拒辦理今年度國慶焰火活動，先前《NOWNEWS今日新聞》曾報導，原先焰火找了彰化縣，但最終被婉拒，後來基隆市府也有意願，但也因為交通問題告吹，據掌握，最終確定由台東縣府救火。台東立委黃建賓說，台東擁有全台最具特色的山海景觀，從太平洋海岸、縱谷風光，到三仙台、鹿野高台、伯朗大道、金城武樹等知名景點，都深受國內外旅客喜愛。如果國慶焰火能在台東施放，璀璨煙火搭配山海美景，勢必能展現與其他縣市截然不同的國慶意象，也能吸引更多民眾安排台東旅遊，帶動住宿、餐飲、交通、伴手禮及地方商圈等觀光產業發展。黃建賓指出，台東過去曾協助舉辦國慶焰火，也長年成功辦理臺灣國際熱氣球嘉年華等大型活動，在活動規劃、交通疏運、安全維護及人潮管理等方面，都累積了豐富經驗，具備承辦大型活動的能力與條件，相信只要中央與地方密切合作，一定能呈現一場兼具安全、品質與地方特色的國慶焰火。黃建賓也坦言，目前距離十月國慶已不到三個月，籌備時間相對緊湊，因此更需要儘早定案，讓地方有充足時間完成各項準備工作。他表示，若籌備會有意評估台東，他一定會積極協助向相關單位爭取，也會與地方政府保持密切聯繫，共同促成這項國家盛事。黃建賓強調，國慶焰火不只是國家慶典，更是行銷城市、帶動觀光的重要機會。他期待大家能看見台東的優勢，讓國慶焰火照亮東台灣，讓全國民眾在欣賞煙火的同時，也能感受台東的自然美景、人文魅力與熱情，進一步帶動地方觀光、活絡經濟，創造中央、地方與民眾三贏的局面。