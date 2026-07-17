台鐵公司今（17）日傍晚最新表示，由於農業部林保署水情資訊研判，萬里溪堰塞湖水位溢流時間延後，因此原訂15點後部分路段變動的列車規劃，有所調整。台鐵針對17時後列車機動復駛說明如下：
一、東部幹線
(一) 南下對號列車
二、 南迴線
對號列車、 非對號列車：正常行駛。
三、支線：正常行駛。
台鐵公司指出，明（18）日12時前行車資訊將在今晚21時公布；乘客出門前可透過官網、24小時旅客服務電話（02-2191-0096、0800-765-888） 或是各地車站詢問列車最新運行資訊。另，今日東線、南迴線EMU3000型新自強號開放購買站票
若乘車日期為7月16日至17日，車票起訖站位在花蓮至臺東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費；透過網路或APP退票之旅客，退票手續費將由本公司統一辦理退還原刷卡帳戶。另因本次事件影響行程，與花東區間車票相關聯之車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。
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(一) 南下對號列車
- 428次花蓮=臺東=新左營恢復正常行駛。
- 432次樹林=臺東=新左營恢復正常行駛。
- 434次樹林=臺東=新左營恢復正常行駛。
- 442次樹林=臺東恢復正常行駛。
- 436次樹林=臺東恢復正常行駛。
- 438次樹林=臺東恢復正常行駛。
- 448次樹林=臺東恢復正常行駛。
- 52次(17日跨18日)樹林=臺東=新左營恢復正常行駛。
- 431次新左營=臺東=樹林恢復正常行駛。
- 427次臺東=樹林恢復正常行駛。
- 21次臺東=樹林恢復正常行駛。
- 439次臺東=樹林恢復正常行駛。
- 441次新左營=臺東=樹林恢復正常行駛。
- 445次新左營=臺東=樹林恢復正常行駛。
- 447次臺東=樹林恢復正常行駛。
- 323次新左營=花蓮恢復正常行駛。
二、 南迴線
對號列車、 非對號列車：正常行駛。
三、支線：正常行駛。
台鐵公司指出，明（18）日12時前行車資訊將在今晚21時公布；乘客出門前可透過官網、24小時旅客服務電話（02-2191-0096、0800-765-888） 或是各地車站詢問列車最新運行資訊。另，今日東線、南迴線EMU3000型新自強號開放購買站票
若乘車日期為7月16日至17日，車票起訖站位在花蓮至臺東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費；透過網路或APP退票之旅客，退票手續費將由本公司統一辦理退還原刷卡帳戶。另因本次事件影響行程，與花東區間車票相關聯之車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。