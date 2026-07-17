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日本人氣女優河北彩花今天（17）日與王陽明一同出席藝術x潮流複合開幕活動，才剛結束《2026 TRE台北國際成人展》行程不到2週，她又火速受邀來台現身，超高人氣可見一斑。這次工作她也首度公開身上配戴的精品價值，整套穿搭總價逼近千萬元，其中光是脖子上的項鍊與墜飾就高達約500萬元，讓她本人聽完都忍不住笑說：「我要更加努力工作，才買得起這些飾品。」河北彩花透露，這次收到活動邀請時相當驚喜，直呼：「完全沒想到會受到邀請，真的覺得非常光榮。」活動主理人Angie則表示，知道河北本身就是克羅心愛好者，又剛好人在台灣，因此特別邀請她出席，希望透過不同風格展現她的另外一面，「我幫她搭配全黑造型，再配上祖母綠愛心藤蔓項鍊，既有叛逆感，又保留愛的元素」。河北彩花也對這次造型讚不絕口，尤其特別喜歡祖母綠配件，坦言平常很少有機會戴到這麼大型的飾品，因此對身上的金色配件印象最深刻。Angie則笑說，因為河北本人就非常漂亮，所以戴起來特別有個性，也很適合這次的整體造型。至於全身到底值多少錢，Angie也當場替她公開「價碼」，她透露，河北彩花腳上的鞋款約20多萬元，脖子上的項鍊與墜飾約500萬元，皮裙與背心約50多萬元，包包約50至60萬元，就連手鍊因為相當稀有，市場行情也約50至60萬元，加上其他飾品與配件，全身總價逼近1000萬元。聽到自己的造型總價後，河北彩花忍不住笑說：「我可能要更加努力工作才可以買得起。」2018年出道的河北彩花，一出道就憑藉亮眼外型迅速走紅，曾連續2年拿下年度女優銷售冠軍，被粉絲封為「天下第一美人」，更被視為「三上悠亞接班人」。她2024年因更換經紀公司改名為「河北彩伽」，當時新名字一度引發粉絲熱議，結果今年2月再換公司，又正式改回熟悉的「河北彩花」。本月初她才來台參加2026TRE台北國際成人展，如今短短2週內二度來台出席精品活動，再次證明她在台灣依舊擁有超高人氣。