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南部有陣雨 其他地區小心午後雷陣雨

▲周末各地高溫來到33到35度，部分地區更可能來到36度以上。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

紅霞颱風已夭折 下周午後易變天

▲下周一前受到西南風影響，南部水氣較多。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周末（7月18日、7月19日）兩天天氣跟今天非常類似，台灣西南側海面上雲量偏多，隨著西南風吹拂，將對迎風面的南部地區帶來水氣，不定時有短暫陣雨和雷雨的情形，其他地方則要留意局部午後雷陣雨。溫度方面，各地還是高溫炎熱，來到33到35度左右，大台北地區、中南部近山區及花東縱谷還可能達到36度以上。黃恩鴻指出，降雨方面，因台灣處於西南風環境，透過西南風帶來的水氣，會讓南部地區一整天不定時都有短暫陣雨，或雷雨出現；而中部沿海清晨、上午也會有零星陣雨；其他地方則是多雲到晴的天氣，不過中午過後對流發展旺盛，特別是大台北地區及西半部山區，可能會有大雨出現的機率。氣溫部分，明（18）日各地仍然是高溫炎熱的環境，高溫普遍在33到35度左右，在大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷，溫度會更高一點，可能會來到36度以上。中央氣象署指出，位於關島附近的熱帶性低氣壓TD12號，已經在上午8時減弱為一般低氣壓，並未升級成「紅霞颱風」，對台灣天氣沒有影響。受到對流發展旺盛影響，午後大台北地區及各山區有局部短暫雷陣雨，而且有局部大雨發生機率。周六（18日）到下周一（20日），中南部偶爾有陣雨或雷雨發生的機率，午後山區、大台北地區則有大雨發生的機率，下周二（21日）到下周五（24日）之前，南部偶爾有陣雨，中北部、宜花山區則要小心午後雷陣雨。