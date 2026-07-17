中聯油脂引爆全台食安風暴，更掀起朝野激烈攻防，民進黨發言人吳崢日前在NOWNEWS節目《鄉民大學問》中與媒體人黃揚明激辯，一句「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」成外界關注焦點。民進黨中央今（17）日表示，因應特定媒體人「情緒性指控」而用詞欠缺謹慎；這讓黃揚明炸鍋反擊：「我吃到癌油製作的產品，難道不該有情緒嗎？」

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民進黨今日稍早發出聲明稱，該發言係因應特定媒體人情緒性指控，吳崢當下對應的回應，並無意針對社會大眾，然而公開發言流於情緒、用詞欠缺謹慎，吳崢願對此深自檢討並致歉。同時民進黨也重申，食品安全攸關全民健康，絕無黨派之分，身為執政黨，對於食安標準沒有任何妥協空間，期盼中央與地方政府能秉持共同合作之精神，釐清且追究責任。

黃揚明則在臉書發文重申：「我吃到癌油製作的產品，難道不該有情緒嗎？貴黨新聞部副主任扯我什麼『性騷擾友友』的時候，難道不該有情緒嗎？」當總統兼民進黨主席在癌油案爆發後，他把總統府官網刊登的總統與跟癌油廠商老闆同場互動的照片發出，要被民進黨的黨工罵「連連看」，要被側翼網軍攻擊羞辱，難道不該有情緒嗎？

文末，黃揚明更是強調：「沒錯，我有情緒，因為我是人，我在乎食安，我是媒體記者出身，我在乎公平正義。」

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林翊涵編輯記者

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