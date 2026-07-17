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台股今（17）日崩跌近3000點，外資更在台股狂提款1890億元，創下外資史上單日最大賣超，新台幣兌美元也一度重貶逾1角破32.4元，終場收32.288元，貶值3.9分，相較台股崩跌6.47%，新台幣貶幅相對小很多。對此，外匯專家李其展表示，由於通膨壓力仍在，央行也不會讓新台幣貶過頭，亦不能太弱勢，但如果外資持續賣超匯出，新台幣有可能進一步貶到32.6元。雖然台股今日崩跌2953.71點，創下史上最大跌點，收在42671.27點，3大法人賣超台股2617.15億元，外資更創史上最大賣超，從台股提款1890.39億元，不過，新台幣貶壓似乎沒那麼重，一度貶到31.416元，重貶1.67角，但在央行調節之下，新台幣終場收32.288元，貶值3.9分。李其展表示，這波新台幣貶值並非美元指數過高，主要仍是外資大舉賣超台股並匯出，除了可能股利匯出，也可能是獲利了結。只是新台幣即便也貶值，但也不能貶過頭，主要通膨壓力還在，也不能讓新台幣太過弱勢。至於外資大砍台股並匯出，資金動向也受關注，李其展說，除可能因應美國快升息而先撤資準備，也可能認為股市面臨修正壓力，選擇先獲利了結。對於新台幣還會再貶嗎？李其展說，還是有可能貶破32.5元，甚至從技術面K線觀察，去年4月曾出現32.64元的低點，他預期短期新台幣有可能挑戰這個區間。