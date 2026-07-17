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▲全聯世界盃應援限定商品，「足球爭霸戰布蕾(350g盒)」限時下殺99元。（圖／全聯提供）

▲全聯週末生鮮優惠，產銷履歷紅蘿蔔（約600g／包）從45元降至29元。（圖／全聯提供、記者整理）

▲愛買量販將於7月28日迎來30周年慶，即起至7月中下旬盛大展開「永和店30週年慶」活動。（圖／愛買量販提供）

迎接世界盃冠軍賽，全聯、大全聯推出週末優惠，水果、海鮮、肉品到甜點都特價，全聯「足球爭霸戰布蕾」特價99元，還有多項生鮮優惠；大全聯會員先上APP領券，可用1元買富士蘋果，10元買紅蘿蔔，每款限量2萬份，數量有限、售完為止。全聯7月18日至20日限時優惠開跑，多款生鮮、甜點特價。其中「足球爭霸戰布蕾（350g／盒）」特價99元；產銷履歷紅蘿蔔（約600g／包）從45元降至29元；美國空運藍莓（大盒，約310g／盒）219元特價199元，適合作為餐後水果或觀賽點心。海鮮與肉品方面，白刺蝦（大，250g／盒）128元特價99元；豬胛心肉塊（100g）34元特價26元；藜麥毛豆（約130g／包）祭出3包115元優惠，是看球聊天的零嘴首選。此外，大理石蜂蜜蛋糕（210g／條）也從69元下殺至49元，滿足觀賽時的甜點需求。大全聯7月17日至20日推出量販規格優惠，生鮮、肉品、烘焙一次下殺。其中水果推薦「美國華盛頓櫻桃10R（每半斤）」原價132元、特價125元；海鮮則有「泰國白蝦仁（600g／包）」從399元降至288元，適合多人聚餐快速料理。肉品方面，「國產雞棒棒腿（大包裝，每台斤）」137.4元特價108元；「新鮮豬絞肉（大包裝，每台斤）」188.4元特價141元；「本草豬特選里肌肉塊（每台斤）」426元特價354元。熟食「滷豬腳片」31元特價25元；烘焙商品「酥烤培根麵包（120g／個）」38元特價30元、「奶油蛋糕（葡萄，145g／個）」45元特價38元。此外，APP會員7月17日至20日線上領取福利券後，還可享限時超殺優惠，包括「紐西蘭富士蘋果（約135g／粒）」1元、「台灣小地瓜（約1公斤／袋）」20元，以及「產銷履歷紅蘿蔔（約600g／包）」10元，每款限量2萬份，福利券數量有限，送完為止，限大全聯實體門市使用，每筆交易限使用1張。愛買量販將於7月28日迎來30周年慶，即起至7月中下旬盛大展開「永和店30週年慶」活動，其中7月18日、19日驚喜推出「9元銅板價」限時搶購，每樣商品限100份、售完為止（每人每樣限購一份）。上午9點到10點：台灣馬鈴薯9元上午10點到11點：炸雞翅9元（每人限購10支）上午11點到12點：波蜜初茗 極品紅茶9元下午3點到4點：味王大食客 酒香燒雞泡麵9元下午4點到5點：南亞 PVC保鮮膜9元上午9點到10點：台灣紅蘿蔔9元上午10點到11點：韓國麵包9元（每人限購10支）上午11點到12點：紅標料理米酒9元下午3點到4點：可樂果9元下午4點到5點：水槽濾水網9元並且7月19日及7月26日當天，APP會員於永和店單筆消費滿1000元，即可獲贈9折電子現金抵用券，單筆最高回饋300元，每人每卡限兌換一次。