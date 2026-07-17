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▲「JR東日本飯店台北」5週年，不僅國內主廚，也邀請JR東日本集團總括料理長、東京車站大飯店行政總主廚石原雅弘來台研發活動菜色。（圖／JR東日本飯店提供）

▲「鉑麗安全日餐廳」以「日本縱斷美食祭」為主題，推出許多台灣少見的風土料理。（圖／JR東日本提供）

日本東北三大祭典元素 全搬進飯店

北投的麗禧溫泉酒店獲「最美慢活渡假獎」 推4.6折住房優惠

▲北投的麗禧溫泉酒店獲「最美慢活渡假獎」。（圖／北投的麗禧溫泉酒店提供）

迎接開幕五週年，JR東日本大飯店台北宣告推出「五週年主題美食祭」，同步祭出餐飲與住房雙重優惠。即日起至9月30日止，館內餐飲單筆消費滿2000元，再贈400元餐飲抵用券。也有住房優惠，即日起至9月30日，每晚4823元起，入住即可免費升等房型，並依專案內容享鉑麗安全日餐廳雙人早餐及五週年紀念香氛卡。JR東日本飯店台北表示，此次五週年活動特別邀請JR東日本集團總括料理長、東京車站大飯店行政總主廚石原雅弘親自監製，並攜手鉑麗安全日餐廳主廚陳永儒、HAYASE日本料理料理長郡司行雄、凱華樓中華料理主廚楊德興及點心房主廚黃伯欽共同獻藝，以不同料理文化詮釋同樣的職人精神，展現JR東日本集團一貫細膩且高品質的餐飲實力。即日起至9月30日止，館內餐飲單筆消費滿2,000元，再贈400元餐飲抵用券。飯店內知名的自助餐廳鉑麗安全日餐廳」將以「日本縱斷美食祭」為主題，精選北海道、東北、關東、九州等地代表性鄉土料理與旬味食材，推出香料風味吊掛燒和牛、鮪魚排佐鮑魚蒜香奶油醬油、東京深川飯、鰻魚鮭魚卵散壽司、高知鰹魚半敲燒、鮮魚柚庵燒、明太子焗烤扇貝及宮崎雞肉南蠻等期間限定料理，搭配握壽司、生魚片、現流海鮮、日式家常菜及精緻甜點等超過150道餐點。飯店也同步將日本東北三大祭典：青森睡魔祭、秋田竿燈祭及仙台七夕祭搬進館內，打造沉浸式節慶裝置，讓旅客感受濃厚日式祭典氛圍。住房更推出「繽紛．多彩」五週年住房專案，即日起至9月30日，每晚4823元起，入住即可免費升等房型，並依專案內容享鉑麗安全日餐廳雙人早餐及五週年紀念香氛卡；預訂早餐專案，再享12歲以下兒童早餐免費。另外，HAYASE日本料理則以日本七夕文化為靈感，推出期間限定「和饗大皿盛－七夕之宴」。凱華樓中華料理也以清宮御膳為發想，推出「慈禧駐顏御膳套餐」，每套5280元。飯店一樓品頌坊及月台町大廳酒吧同步推出「夏日水果甜點季」，選用愛文芒果搭配百香果、鳳梨等熱帶水果，融合抹茶、金萱茶、茉莉花茶、斑斕及椰香等元素。另外，位於北投的麗禧溫泉酒店則於易遊網「最美飯店大賞」中，連續兩年榮獲「最美慢活渡假獎」，為歡慶蟬聯殊榮，北投麗禧即日起至7月20日止，限時4日推出「最美榮耀·北投麗禧快閃獻禮」住房專案，活動期間，雙人入住雅緻山景客房1萬999元起，享近4.6折的優惠。