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我國進入超高齡社會，為避免高齡保戶被騙，中華郵政3月14日推出「指定聯絡人」服務，由配偶、父母、子女等擔任；當保戶年滿65歲後，辦理保單借款、部分提領、終止契約或開啟保單非臨櫃借款功能等具風險性的壽險業務時，將主動致電指定聯絡人，並同步傳送簡訊，防堵詐騙。目前中華郵政壽險保戶年滿65歲的案件共有17.8萬件，目前已經有93人使用「指定聯絡人」服務。中華郵政公司副總經理蔡文慶表示，要保人可依自身需求，申請配偶、父母、子女、祖孫或兄弟姊妹等親屬作為「指定聯絡人」；只要雙方攜帶國民身分證至各地郵局即可辦理。若要保人日後重新指定聯絡人，將依最新申請資料辦理，不另行通知原指定聯絡人。一旦要保人年滿65歲，辦理具風險性的壽險業務時，中華郵政公司將主動致電指定聯絡人，並同步傳送簡訊，期待透過家屬即時關懷及提醒，達到勸阻效果。同時，蔡文慶提醒，若指定聯絡人的通訊資料有異動，請主動通知變更，以確保通知權益。