我是廣告 請繼續往下閱讀

跌傷仍堅持攻頂終不支

日本靜岡縣警方今（17）日早上接獲通報，一名99歲的老婦人，在攀登富士山途中因摔傷受困，警消隨即展開救援計劃，最終出動了山嶽遭難救助隊才成功將老婦人護送下山。綜合日媒報導，靜岡縣警方表示，這名獲救的99歲老婦人來自福島縣磐城市。為了實現登頂富士山的壯舉，她在隨行同伴的陪同下，幾天前就已經入山，並沿著富士宮登山道逐步向上推進。然而，這趟圓夢之旅在昨日發生變故。老婦人在登山途中不慎跌倒，導致腰部與臀部劇烈疼痛，被迫停下腳步歇息。令人吃驚的是，經過一夜休息後，老婦在今日清晨仍不願放棄，試圖強行繼續攻頂。結果到17日上午7時許，登山團隊前進到海拔約2700公尺的「元祖七合目」附近時，老婦人終因體力不支且傷勢惡化，徹底失去行動能力。隨行人員眼見情況危急，隨即撥打電話向警方求救，並在電話中表示，「昨天跌倒休息後，今天早上原本想再次嘗試登頂，但評估後發現狀況實在太嚴峻，需要請求緊急救助」。山嶽遭難救助隊接報後立即出動，攜帶專業裝備上山救援，順利接觸到受困老婦人，並合力將其安全護送下山。富士山作為日本的象徵，每年夏季吸引無數登山客前來朝聖，但其險峻的地形與急遽變化的氣候，對高齡者的心肺功能與肌耐力是極大考驗。靜岡縣警方呼籲，登山愛好者在規劃行程時，務必深思熟慮，「請所有登山客在評估自身登山經驗與體力狀況的前提下，制定量力而為、絕不勉強的登山計畫，切勿因一時意氣而涉險」。