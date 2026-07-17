皮克敏系列手遊《Pikmin Bloom》讓全台掀起「走路種花」風潮，更讓許多銀髮族與久坐族群開始主動外出活動，甚至每天暴走3、5萬步以上。近日胃腸肝膽科醫師錢政弘分享一則案例，表示有位47歲男子已經進入糖尿病前期，健檢數值都是紅字並超標。但男病患下次回診時，其數字卻變得乾乾淨淨又漂亮，一問才知是靠著「皮克敏」日走萬步擺脫健康危機，持續玩遊戲半年就減了7公斤，甚至連檢查紅字都全數消失，讓醫師不禁感嘆「事在人為」。
糖化血色素飆6.4！47歲男健檢一排紅字：進入糖尿病前期
胃腸肝膽科醫師錢政弘日前在臉書粉專分享，表示有位47歲男子原本有脂肪肝問題，體重長期維持在74公斤，但近年發現糖化血色素越來越高，原先已達到6.2，但從去年開始一路飆升至6.4，讓錢政弘嚴肅警告「你已經叫做糖尿病前期了！」若再不控制體重與飲食，早晚有一天會演變成糖尿病。
男病患回家後雖然有開始著手調整飲食，但依舊沒有足夠的動力支撐他改變，在去年檢查後發現，其膽固醇、三酸甘油脂、尿酸、肝功能等指數都超標，三酸甘油脂高達375、尿酸9.1、總膽固醇222，身體健康已經亮起紅燈。
一排紅字全沒了！男玩皮克敏半年甩7公斤：擺脫三高、脂肪肝
不過事情卻突然出現反轉，這名男子在下次回診後，健檢指數變得相當漂亮，一問原因才得知，男子回家後竟下載人氣手遊「皮克敏」，並持續玩了半年，他為了種花、收集寶物，養成天天出門走路習慣，每天甚至可走3萬步，運動量驚人地高。
但也因為持續不懈的走路習慣，讓他的指標數回歸正常，不只體重大減7公斤降為67公斤，糖化血色素降至5.7，肝指數ALT降到47，總膽固醇降至156，三酸甘油脂降至86，尿酸也下降至7.0，脂肪肝亦變為輕度，也讓錢政弘忍不住驚嘆「事在人為」。
這名男子意外因皮克敏重獲健康，也讓不少台灣人稱讚「我也因為皮克敏開始走路，以前連路口都要騎車，現在可以走很遠..」、「皮克敏讓我天天出門至少走萬步，因此令我的血糖值降低，變得更穩定健康了！但缺點是我曬黑了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
胃腸肝膽科醫師錢政弘日前在臉書粉專分享，表示有位47歲男子原本有脂肪肝問題，體重長期維持在74公斤，但近年發現糖化血色素越來越高，原先已達到6.2，但從去年開始一路飆升至6.4，讓錢政弘嚴肅警告「你已經叫做糖尿病前期了！」若再不控制體重與飲食，早晚有一天會演變成糖尿病。
一排紅字全沒了！男玩皮克敏半年甩7公斤：擺脫三高、脂肪肝
不過事情卻突然出現反轉，這名男子在下次回診後，健檢指數變得相當漂亮，一問原因才得知，男子回家後竟下載人氣手遊「皮克敏」，並持續玩了半年，他為了種花、收集寶物，養成天天出門走路習慣，每天甚至可走3萬步，運動量驚人地高。
這名男子意外因皮克敏重獲健康，也讓不少台灣人稱讚「我也因為皮克敏開始走路，以前連路口都要騎車，現在可以走很遠..」、「皮克敏讓我天天出門至少走萬步，因此令我的血糖值降低，變得更穩定健康了！但缺點是我曬黑了」。