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▲千千邊切蛋糕邊說很困難，自爆平時吃蛋糕都是整顆吃，沒有在切。（圖／翻攝自請世界吃桌臉書）

▲千千過去拍過「蛋糕就是要吃整顆」、「完食30人份蛋糕！一人的慶生獨享5個蛋糕不過分吧」等主題的影片。（圖／翻攝自千千進食中YouTube）

35歲美食YouTuber千千（本名洪千淑）近期出演節目《請世界吃桌》，執行辦桌任務時，細心、堅韌和自然率真的態度圈粉無數，日前官方分享一支影片，千千正在切一塊大蛋糕，邊切邊說「我很不會切東西，我吃蛋糕都是整顆吃」，讓網友笑翻：「她沒在開玩笑！」《請世界吃桌》在粉專分享節目幕後花絮短片，可見千千正在幫大家切一塊古早味海綿蛋糕，她邊切邊嚷嚷：「做食物系的我呢！算是很不會切東西，因為我吃蛋糕都是整顆吃的，我沒有在切蛋糕的，所以我覺得切蛋糕也太難了吧！你們等一下再不來，我就把它嗑掉！」影片曝光後，網友笑說：「別的這樣講我都會覺得是玩笑，但他是千千」、「亞尼克也是整條拿起來啃」、「這一塊應該還不夠千千塞牙縫」、「好像沒什麼沒病」、「不要忘了她是誰？她可是千千」、「她生乳卷整條拿著吃，雞蛋整顆吞，有時看直播都怕她噎到」、「用最可愛的樣子說最可怕的話！」千千過去拍過「蛋糕就是要吃整顆」、「完食30人份蛋糕！一人的慶生獨享5個蛋糕不過分吧」等主題的影片，片中，她短時間內大啖4顆6吋戚風蛋糕、優格白葡萄、草莓千層蛋糕，以及1顆5.5吋榛果巧克力蛋糕，食用時完全沒有切塊，而是拿著叉子直接享用，令人咋舌。