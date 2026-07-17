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▲有著甜美嗓音的林志玲（如圖）被大家公認是天生的「聲優」。（圖／記者葉政勳攝影）

林志玲為「古典光影⼤師 從林布蘭到哥雅：托雷多美術館珍藏展」獻聲擔任配音員，今（17）日現身活動，透露在家也是小孩專屬「故事說書員」，更善用自己聲音表演功力大玩角色扮演，讓兒子聽完總是興奮要求：「再講一次！」此外，林志玲也公開自身育兒心法，讓小朋友試著看圖說故事，她說：「我覺得閱讀故事，是很珍貴的陪伴時間，也是一種親子之間的交流。」林志玲此次參與了27幅畫作的語音導覽介紹，希望讓每一位看展朋友都能輕鬆理解每一幅畫作內涵及歷史，儘管事前準備十分繁複，但林志玲卻樂在其中並且收穫良多，西方美術史系出身的她開心表示：「透過這次參與，再次感受到藝術真的能跨越時間，儘管這些作品年代久遠，但裡面談的光、情感、人性，至今對我來說還是很有共鳴，也感覺重新複習了一遍之前所學的知識，並重新和真實作品連結，因此對我來說是一件很幸福的事情。」此外，有著甜美嗓音的林志玲被大家公認是天生的「聲優」，除了勝任配音及語音導覽工作外，她也自我期許能朝全方位的跨界聲音工作者邁進。林志玲透露在家是小孩專屬「故事說書員」，會用甜美嗓音陪伴孩子入眠，超生動的說故事功力連兒子也招架不住，不斷要求她「再講一次」，林志玲笑說：「我念睡前故事時加一些不同角色的聲音，把故事說得更加生動有趣。」除了自己當說書員增進親子互動外，林志玲也分享了別具智慧的育兒方法，透露有時候自己會退居配角，讓小朋友試著看圖說故事，用他自己的方式來表達，而自己則扮演一個全然專注的傾聽者，「我覺得閱讀故事，是很珍貴的陪伴時間，也是一種親子之間的交流。」她期盼透過一聽一說的互動過程，培養孩子的想像力與同理心，也能在無形中增進孩子的表達能力。