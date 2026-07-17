我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨發言人吳崢日前在NOWNEWS節目《鄉民大學問》中與媒體人黃揚明激辯，一句「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」慘成眾矢之的，儘管黨中央今（17）日已發出聲明致歉，但似乎仍難以滅火。國民黨台北市議員柳采葳怒轟，這句話，徹底撕開了執政黨高高在上、冷血無情的傲慢真面目！柳采葳表示，人民並不知道那是毒油，憑什麼檢討受害者？老百姓不是食品檢驗專家，去超市、餐廳完全是信任政府的把關，今天毒油根本沒有標示，無從選擇的情況下吃進一級致癌物，誰不擔心家人的健康？錢包退費兩百多塊，買得回我們一輩子的健康嗎？人民焦慮憤怒而「大聲」，吳崢身為執政黨發言人，不為把關破功感到愧疚，竟然還理直氣壯地質問人民「大聲什麼」？柳采葳直言，以前「聽不到可以拍桌」，現在「大聲就被反嗆」。她提到，蔡英文前總統曾告訴台灣人：「如果政府聽不到，你可以拍桌子。」怎麼今天換成賴政府執政，老百姓連健康都快被毒油害沒了，稍微大小聲，就會被民進黨發言人反嗆「沒人逼你吃」？柳采葳痛批，行政院長卓榮泰指示「再考慮看看」拖延下架，衛福部消極定調「20%以上才下架」，甚至扯烤肉、炸雞排也有致癌物來企圖卸責！中央把關擺爛到骨子裡，如今卻嫌受害的民眾太吵？吳崢問老百姓大聲幹嘛？ 因為健康被執政黨糟蹋，因為他們的傲慢，讓民眾不只想拍桌，更想徹底掀桌！