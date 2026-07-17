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臺北市某連鎖私立幼兒園發生疑似不當對待幼兒案，家長們15日在議員徐立信陪同下，召開記者會聲淚俱下表示，小孩在學校被打巴掌、刻意孤立，甚至還有小孩午休睡不著，被要求學狗爬式來回移動。幼兒園陳姓負責人今（17）日首度道歉，稱應負擔的法律責任園方絕不推諉、絕不逃避，更說自己痛心，「我就是很愛小孩的人」市議員徐立信15日和家長召開記者會，只見家長落淚表示爸媽對不起小孩，家中孩子遭到不當對待，要求調閱監視器，也遭園方推託，甚至調查過程才發現另一個班級也施暴，涉案老師有2人，但園長跟另名老師知情卻冷眼旁觀，且查看監視器時，從6月8日到24日就有43起虐童，後續監視畫面也疑似遭校方覆蓋刪除。徐立信說，園方負責人對家長不讀不回訊息，所以才接獲實情，呼籲市府應加速調查、主持專案會議公布結果。該幼兒園陳姓負責人稍早發文道歉，稱本來保護孩子成長、提供一個讓家長安心的托育環境是他最基本的責任，但針對近日園所內發生的不當管教事件，造成孩子們身心受到傷害，他在此代表園所全體教職員，致上最沉重的歉意。對不起，真的很對不起、責無旁貸。陳姓負責人說，他已於第一時間主動配合教育局與檢調機關展開全面調查，應負擔的法律責任我們園方絕不推諉、絕不逃避，在此次事件中，他與家長同樣失望與痛苦。陳姓負責人說，「我自己就是很愛小孩的人，並且對教育具有深厚熱忱，所以我才會投入幼教領域這麼久，當我發現這些事情發生在自己的幼兒園，我真的很痛心，我成為了自己最無法原諒的人」，再次跟各位家長還有社會大眾道歉，該承擔的責任我會負責。並且保證未來此類事情絕不再發生。