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中聯致癌油事件延燒，民進黨桃園市長參選人黃世杰陣營與桃園市政府團隊持續互槓，對此，黃世杰競選辦公室新聞部主任黃宣尹今（17）日重申，食品安全是不容妥協的底線，我方的基調始終如一：中央負責源頭追查、流向掌握與違法查處；地方政府則應積極清查轄內受影響的學校、業者及供應鏈，並即時、主動向市民公開資訊，「唯有中央與地方嚴密合作，才能守護民眾健康」。黃宣尹指出，今年7月2日，張善政市長親自在臉書向市民打包票，宣稱桃園「沒有」受到問題油品影響；未料隨後市府卻陸續查出轄內有學校、業者使用到問題油。他質疑，若當時清查尚未完成，張市長為何急著粉飾太平？如今說法一變再變，究竟是張善政市長公然說謊，還是新聞處長羅楚東刻意誤導市民？黃宣尹進一步質疑，近期媒體及名嘴披露，張善政市府的土地重劃案，時間點與範圍恰巧與特定民代高度關注的個案高度重疊，引發外界對利益衝突、決策未迴避的強力質疑，張市府至今仍未對外說明清楚。另外，張市府對於社會關注的霸凌、兵役問題，也都沒有進行調查與回應，實在令人感到遺憾。黃宣尹強調，面對食安、土地重劃等攸關重大市民權益的爭議，張善政始終選擇迴避、拒絕對外說明；反倒是新聞處長急著用口水戰轉移焦點。他呼籲，市政建設不是政治口水，請張善政市長親自站出來向市民交代，莫再剝奪市民知的權利。