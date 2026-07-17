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新應材三度申請台商回台 45億龍潭蓋新廠

布局美國市場 貫理工業19.6億蓋3座新廠

投資台灣事務所今（17）日通過6家企業擴大投資台灣。其中，新應材預計於龍潭科學園區興建智慧化工廠與實驗室，投資金額約45.2億元，可新增化學、材料、化工專業人才之就業機會。投資台灣事務所通過6家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的新應材，以及中小企業方案的貫理工業、埔豐新技材料、合億國際企業、利汎科技、伽億。新應材（4749）致力於研發製造半導體應用之特用化學材料，包含微影製程光阻劑與周邊材料、2D及3D晶圓級封裝製程特用材料等，是國內少數能提供半導體先進製程與先進封裝等關鍵化學品的廠商。新應材為第三度申請台商回台方案，預計於龍潭科學園區興建智慧化工廠與實驗室，投資金額約45.2億元，可新增化學、材料、化工專業人才之就業機會。新廠將建置智慧生產系統與導入AI技術，全面整合生產、物流等資訊，可縮短研發時程與優化製程效率。貫理工業專注於汽車零件的開發與製造，主要產品為保險桿系統產品，並創立自有品牌「晶鑽標準」行銷北美市場。該品牌已獲得美國主要保險公司全面認可，成為美加地區汽車零件領域的指標性品牌。貫理工業為因應售後維修市場需求不斷成長，決定第二度申請中小企業投資方案，規劃增聘14名本國員工，投資19.6億元於桃園市平鎮區興建3座新廠，導入自動化生產設備及AI數位管理系統。伽億為巧新科技投資設立之子公司，以再生鋁熔煉、高階鋁合金材料製造及低碳材料循環應用為業務核心，結合母公司巧新科技於鋁合金材料、鍛造技術、品質管理及國際供應鏈經驗，逐步建立完整之低碳鋁材供應平台。伽億為強化高階鋁合金材料與再生鋁資源之產業布局，規劃於屏東縣屏東市興建新廠，投資金額約10.8億元，可為屏東地區創造68名本國就業機會。新廠將導入AI技術建立智慧化產線，提高國內鋁合金產業鏈之國際競爭地位。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,787家企業約2兆7,111億元投資，預估創造16萬7,648個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有356家企業投資約1兆4,670億元，帶來 9萬6,144個就業機會。