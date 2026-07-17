我是廣告 請繼續往下閱讀

台北、台中接連爆重大食安問題！黃子一酸：兩位市長每天穿漂亮講廢話

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，朝野再度為食安議題隔空交火，台北市長蔣萬安今（17）日痛批中央政府處理態度消極，因此號召民眾7月25日走上凱達格蘭大道，要求行政院長卓榮泰下台、總統賴清德向全民道歉。然而，民進黨新聞部副主任黃子一踢爆，在台北市食品安全委員會15次會議中，蔣萬安一共「缺席11次」，狠酸地方政府「少在那邊事不關己的甩鍋」。蔣萬安表示，中聯毒油事件影響遍及全台，但中央政府反應遲緩，不僅讓民眾持續暴露在食安風險中，也可能給予涉案業者更多串證、滅證的時間。他批評，中央至今沒有人願意為重大食安事件負起政治責任，卓榮泰也僅針對單一問題批號道歉，卻始終無法向國人交代究竟有多少問題油品流入市場、又有多少民眾已經吃下肚。對此，黃子一透過臉書發文反擊，指出依據《食品安全衛生管理法》，問題油事件第一線的查核、稽查與執行權責，本來就是地方政府負責，而台中市政府就是主管機關。黃子一進一步質疑，台中市政府自2022年至今4年間，雖然對中聯油脂進行6次稽查，但真正針對油品進行查驗竟然只有1次；他並舉例指出，就像先前爆發的非洲豬瘟情況，台中市政府3年內稽查24次，卻只有2次真正檢查最關鍵的廚餘蒸煮作業。針對蔣萬安號召民眾上街，黃子一更翻出紀錄指出，台北市食品安全委員會歷來共召開15次會議，身為召集人的蔣萬安竟缺席11次，甚至連寶林茶室食物中毒事件爆發後召開的臨時食安會議也未親自出席。他質疑，如今蔣萬安高喊自己最重視食安，還號召全民上街抗議，難免讓外界質疑前後是否一致。最後，黃子一喊話，無論是台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，都不該每逢重大食安事件就急著將責任推給中央，而是應先檢視份內事情到底做好沒？他更吐槽，近年全國重大食安事件就發生在台北與台中，兩位直轄市長還可以每天穿得漂漂亮亮講廢話。