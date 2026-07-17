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中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘（BaP）」事件持續延燒！台中市食安處今(17)日公布最新追查進度，彙整福懋油脂、福壽實業及泰山企業等3大油品巨頭流向台中市的第二層下游業者，共計168家；截至今日，問題油品及預防性下架產品已累計回收高達21萬4,190公斤。食安處表示，為了方便各轄管衛生機關與業者比對，今公布的168家第二層整合名單，均已要求立即停售、下架。而在第三層以下的受影響業者（如餐飲、加工廠等）今日再新增28家，累計已達170家，食安處皆已要求停止使用。市府強調，本次跨局處已累計動員查核市場、夜市、賣場及餐飲等1,632家次。食安處指出，未來將秉持「查到哪、公布到哪」原則持續滾動更新名單，並配合台中地檢署偵辦，全力釐清污染原因與產品流向，捍衛市民食安。