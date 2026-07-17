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起手勝率99％卻難敵AI「平生未見」的詭譎變招

中央強攻成潰敗分水嶺

面對AI的恐怖運算能力，人類最強棋士也束手無策？世界圍棋排名第一的韓國棋王申真諝，今（17）日在首爾舉行的「棋神戰」三番棋首局中，即便在「讓兩子」的絕對優勢下，歷經245手激戰，仍中盤負於圍棋AI「KataGo」。根據《韓聯社》報導，由於AI以讓兩子開局，手握黑棋的申真諝在第一步棋落下前，根據AI分析，黑棋的勝率就已高達99％。然而，處於極度劣勢開局的「KataGo」隨即展現壓倒性的實力。不同於日常的模擬訓練，「KataGo」第一手佔據星位後，第二手竟在右上角下出了極罕見的「三間高掛」。擔任電視講評的韓國國家隊總教練洪旼杓當場驚呼，「這是我平生從未見過的一手棋！」雖然申真諝原本採取「避免戰鬥」的穩健策略，並在右上角以小飛守角撈取實利，但這記突如其來的變招，顯然已打亂了申真諝的步調。棋局進入中盤，申真諝原本仍維持著優勢局面，但隨著盤面棋子漸多，「KataGo」的恐怖運算實力開始發酵。申真諝在第76手時，勝率首度跌落到99％以下，在第90手時勝率更直接墜落至80％區間。察覺局勢逐漸不利的申真諝，決定採取強硬的手段迎戰，試圖在中央獵殺白棋大龍。然而，在AI的精準計算力面前，強攻事後被證明是致命的無理手。「KataGo」輕描淡寫地在中腹讓大龍成功逃脫，雙方勝率瞬間反轉。申真諝隨後又苦撐了100多手，但雙方差距卻越拉越遠，最終在第245手時黯然認輸。申真諝賽後表示，「非常遺憾。白棋第二手那步從未見過的奇招讓我大為動搖，徹底打亂了先前的準備」。申真諝直言，在中央發動攻勢前，該花費更多時間深思，但卻因為衝動導致局面徹底陷入泥淖。「拋開輸贏結果不談，今天的對局內容對我個人而言非常羞愧」。雙方在休戰一日後，將於19日展開第二局交鋒。儘管吞下首敗，申真諝依舊展現了堅韌的鬥志，「接下來的兩盤棋，就算會輸，我的目標也是要和AI一路纏鬥到最後官子階段。今天領教了意料之外的招式，雖然還在苦惱該如何應對，但我會竭盡全力，在後續比賽展現截然不同的面貌」。申真諝每局可獲得5000萬韓元（約新台幣103萬元）的對局費，三局共計1.5億韓元。此外，每贏一場可再獲得5000萬韓元的勝場獎金；若能取得2勝以上的戰績，還將獲贈一輛現代汽車頂級Genesis G90豪車。