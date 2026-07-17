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控簡舒培索資不合理 楊植斗籲局處長保護基層

簡舒培強勢反擊：若有違法歡迎提告

台北市議員簡舒培遭台北市長蔣萬安痛批是「索資佛地魔」備受外界矚目，國民黨議員也趁勝追擊在今（17）日北市議會施政報告隔空痛罵簡舒培。不只汪志冰、王欣儀參戰，楊植斗也在質詢時釋出兩段基層公務人員的採訪片段，把索資實際情況公諸於世。對此，簡舒培表示，議員索資跟所要的說明，全都依照職權來進行，如果有不法的部分歡迎提告。「心理壓力很大，聽到要去簡舒培辦公室就很痛苦」，公務員指控簡舒培曾要求他們要在一天內整理20萬筆資料，雖然那些資料是已經做好的報告，但需要人工逐筆核對、去除能識別的個資，需要動用2名同事專門處理。因為資料實在太多，這紙本超過100萬張紙、3000多Ｇ的資料、燒成光碟需要燒成1千多張，最後花了整整三天才把東西送出去。但議員一個不爽就把人叫到辦公室，沒溝通出想要的結果就很離開。另一名公務人員則表示，有時候提供出去的東西並不是用在質詢上，而是被議員片面擷取拿出來在政論節目或媒體上說明，最後變成他們事後的解釋，根本沒有人相信。另外，也曾經在下午4-5點、超過5點來索資，要求當天下班以前就要，筆數都是十幾萬筆、幾萬筆。聽到基層公務員的沉痛心聲，楊植斗表示，議員索資天經地義，畢竟沒有資料怎質詢，不可能空口說白話，但一次要十幾萬的資料到底有沒有落實在質詢上？如果要了一大筆資料逼公務人員放下他的業務，在很短的時限壓力之內弄出來根本沒有想質詢的資料，那這樣是在施壓？ 還是在完成議員工作？大家可以公評。呼籲各局處首長，如果底下的公務員有承受不當壓力時，要反對這些議員無理的要求，要像市長一樣站出來。面對指控，簡舒培強勢反擊，若有不法歡迎提告，若她有像其他議員一樣拿索資資料施壓公務員做違法情事，那楊植斗可以正式去提告，否則不要把議員正式的索資「妖魔化」。國民黨要當蔣萬安的啦啦隊、保母團，不要逼著民進黨也要一起當。簡舒培也大酸蔣萬安，有這麼弱嗎？弱到要同黨同志在議會用爆料方式出來護航、轉移焦點，難道是台北市版的佀廣洋嗎？如果連市政都做不好，那連市長都沒有資格繼續做下去，還想要當藍營共主，真的是笑死人。「希望國民黨議員支持我的提案，要求台北市政府把議員的所有索資全面公開。」