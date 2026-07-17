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▲「島語」台中洲際店的頂級升級，首度推出結合高空景觀與奢華美學的戶外用餐露臺——「森之島」。(圖／記者金武鳳攝，2026.7.17)

▲漢來集團董事長林淑婷表示，島語自助餐以「只有漢來能夠超越漢來」為追求目標經營。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.17)

▲島語台中店總坪數高達500坪，卻承襲品牌一貫的尊榮感，只規劃300個座位，提供更寬敞、更具隱密性的奢華用餐環境。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.17)

▲，島語端出「十大必吃料理」，包含「松葉蟹腳」、「琴酒生蠔燒」、「干貝海膽手卷」、「現流生魚片」、「京式片皮鴨」等，不吃可惜。（圖／記者金武鳳攝026.7.17)

台中人終於等到了！號稱全台最難訂的高端自助餐廰「島語」第四店，進駐台中漢神洲際購物廣場，18日正式開幕！今天由漢來集團董事長林淑婷、島語品牌總經理劉子銘攜手「開箱」，總坪數高達500坪，卻承襲品牌一貫的尊榮感，只規劃300個座位，並首度打造戶外用餐露台「森之島」，為顧客提供更寬敞、明亮奢華的用餐環境近年台中餐飲消費力持續成長，高端餐飲品牌相繼布局。繼旭集插旗台中大遠百後，漢來美食也加快展店腳步，將島語帶進漢神洲際購物廣場，反映業者普遍看好台中高消費族群與商務聚餐需求，也打破台灣百匯市場由星級飯店競爭局面，正式邁入連鎖高端Buffet品牌正面交鋒新局。島語台中店今天「開箱」，占地約500坪空間，僅規畫300席座位，希望藉由較寬敞的空間提升用餐品質。漢來集團董事長林淑婷表示，一向以「只有漢來能夠超越漢來」為追求的島語自助餐，在拓展至第4家分店之際，為了給中台灣饕客帶來前所未有的震撼，除了堅守重視食材品質、精緻料理呈現、五星級環境氛圍與貼心服務四大核心理念，也延續最受推崇的「一餐檯、一餐酒」Wine Pairing頂級餐酒規畫，讓Buffet從單純的味蕾滿足，昇華為一場全方位、充滿儀式感的五感饗宴此外，餐點規畫加入不少中部在地元素，包括採用新社香菇、石岡角瓜、大甲芋頭、台中酒廠花雕酒、龍眼乾及南投日月潭茶梅等食材，推出多道台中限定料理，希望展現屬於中台灣的餐桌特色。台中島語也端出「十大必吃料理」，包含「松葉蟹腳」、「琴酒生蠔燒」、「干貝海膽手卷」、「現流生魚片」、「京式片皮鴨」、「炭烤厚切牛排」、「炙燒握壽司」、「手撕甕仔雞」、「XO醬鮮蚵煲」及「雪絲海老揚」餐後更不能錯過台中限定甜點，包括時下最熱門的「開心果小泡芙」、義式冰淇淋新品「大甲檳榔芋心」與「烏龍柑橘」。在餐酒部分，更有亞洲50大最佳酒吧Bar TCRC聯名的台中限定調酒「芋霸不能」與「桃醉島嶼」，完美演繹台式迷人微醺與台北、高雄及桃園店迥然不同的是，「島語」洲際店特別規劃出戶外露臺「森之島」，可媲美泰國半島酒店戶外花園。設計師以歐洲宴會文化中的 Digestif（餐後酒）概念為發想，透過多層次植栽、喬木與水景反射，營造出具停留感的戶外綠意餐廳，賓客在島語精心打造的自然景致中，能更輕盈自在地延續社交交流品牌總經理劉子銘說，「森之島」不僅是用餐和拍照打卡聖地，其寬廣與私密的格局也極度適合小型奢華宴客、私人聚會及浪漫證婚儀式，成功將品牌延伸至高端生活美學場域慶祝開幕，即日起至8月7日，註冊「來美食PLUS」會員，並憑當日消費發票，即可兌換限量「山影流光紀念杯」1個；9月30日前使用漢來美食合庫聯名卡消費滿2,000元，還可獲得300元電子抵用券市場人士表示，過去台中高端Buffet市場以星級飯店為主，如今旭集、島語相繼落腳，代表連鎖餐飲集團已將台中視為重要成長市場。隨著兩大品牌相繼布局，預料將帶動高端百匯市場競爭升溫，也可望進一步提升台中餐飲市場的多元性與消費熱度。