LINE「表情貼小傢伙」在台灣擁有極高人氣，因造型圓滾滾又呈現金黃色，還被台灣用戶稱作「地瓜球」。LINE官方於今（17）日驚喜宣布，表示今天正逢世界表情符號日，推出全新「點陣風小傢伙表情貼」供用戶免費下載，並限時到8月15日前可領取，下載後則只能使用180天。《NOWNEWS今日新聞》整理領取方式，帶領讀者快速掌握。
限時下載！LINE「點陣風小傢伙表情貼」用戶免費領取
LINE貼圖官方帳號今（17）日驚喜宣布，表示今天正好是世界表情符號日（World Emoji Day），為了歡慶佳節推出全新「點陣風小傢伙」表情貼，用戶可以免費領取，只要在8月15日前，加入「LINE貼圖最前線」好友即可獲得這組新表情貼。但提醒用戶，下載後則只能使用180天。
消息傳出後，小傢伙點陣風表情貼新造型立馬引起討論，不少台灣用戶都被可愛造型融化，留言直喊「救命喔！這什麼好東西啊」、「好可愛的地瓜球～～已下載，謝謝」、「點陣風好可愛」、「每一張都萌到不行」。
🟡LINE「點陣風小傢伙表情貼」下載步驟（請在手機上開啟）
📍步驟1：加入LINE貼圖最前線好友
📍步驟2：點擊圖文選單中的表情貼小傢伙 或輸入【點我解鎖小驚喜】
📍步驟3：依序點擊圖片即可下載全新點陣風小傢伙
📍其餘方式：除了加入好友方式以外，也可以直接前往官方連結下載：快速下載連結
表情貼的小傢伙爆紅全台！拿下去年冠軍：有8組表情貼可以買
LINE這款圓滾滾、顏色金黃且造型逗趣的人氣表情貼，是LINE官方在2024年推出的預設角色，官方正名為「表情貼的小傢伙」（えもじの子）。雖然官方曾正名，但台灣網友仍因其外型軟Q療癒、神似夜市點心，堅持稱它為「地瓜球」。
據了解，「表情貼的小傢伙」作者，是日本LINE聘請插畫家「匿名希望（TOKUMEI KIBOH）」負責設計，儘管官方並未公開其實際身分，但並不影響其本身熱度，在2025年甚至拿下官方表情貼排行榜冠軍。目前該系列在LINE STORE共有8款付費表情貼可購買，如今又推出一款全新免費貼圖，也難怪再度造成網路熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE貼圖官方帳號今（17）日驚喜宣布，表示今天正好是世界表情符號日（World Emoji Day），為了歡慶佳節推出全新「點陣風小傢伙」表情貼，用戶可以免費領取，只要在8月15日前，加入「LINE貼圖最前線」好友即可獲得這組新表情貼。但提醒用戶，下載後則只能使用180天。
🟡LINE「點陣風小傢伙表情貼」下載步驟（請在手機上開啟）
📍步驟1：加入LINE貼圖最前線好友
📍步驟2：點擊圖文選單中的表情貼小傢伙 或輸入【點我解鎖小驚喜】
📍步驟3：依序點擊圖片即可下載全新點陣風小傢伙
📍其餘方式：除了加入好友方式以外，也可以直接前往官方連結下載：快速下載連結
LINE這款圓滾滾、顏色金黃且造型逗趣的人氣表情貼，是LINE官方在2024年推出的預設角色，官方正名為「表情貼的小傢伙」（えもじの子）。雖然官方曾正名，但台灣網友仍因其外型軟Q療癒、神似夜市點心，堅持稱它為「地瓜球」。
據了解，「表情貼的小傢伙」作者，是日本LINE聘請插畫家「匿名希望（TOKUMEI KIBOH）」負責設計，儘管官方並未公開其實際身分，但並不影響其本身熱度，在2025年甚至拿下官方表情貼排行榜冠軍。目前該系列在LINE STORE共有8款付費表情貼可購買，如今又推出一款全新免費貼圖，也難怪再度造成網路熱議。