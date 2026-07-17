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限時下載！LINE「點陣風小傢伙表情貼」用戶免費領取

為了歡慶佳節推出全新「點陣風小傢伙」表情貼，用戶可以免費領取，只要在8月15日前，加入「LINE貼圖最前線」好友即可獲得這組新表情貼

▲LINE全新表情貼「點陣風小傢伙表情貼」開放用戶免費下載，只要在8月15日前，加入「LINE貼圖最前線」好友即可獲得。（圖／LINE貼圖）

🟡LINE「點陣風小傢伙表情貼」下載步驟（請在手機上開啟）

▲LINE「點陣風小傢伙表情貼」下載步驟一圖看。（圖／翻攝LINE）

表情貼的小傢伙爆紅全台！拿下去年冠軍：有8組表情貼可以買

▲近兩年LINE超人氣免費表情貼被大量使用，但該款表情貼並不叫「地瓜球」，本名其實是「表情貼小傢伙」。（圖／LINE）

LINE「表情貼小傢伙」在台灣擁有極高人氣，因造型圓滾滾又呈現金黃色，還被台灣用戶稱作「地瓜球」。《NOWNEWS今日新聞》整理領取方式，帶領讀者快速掌握。LINE貼圖官方帳號今（17）日驚喜宣布，表示今天正好是世界表情符號日（World Emoji Day），。但提醒用戶，下載後則只能使用180天。消息傳出後，小傢伙點陣風表情貼新造型立馬引起討論，不少台灣用戶都被可愛造型融化，留言直喊「救命喔！這什麼好東西啊」、「好可愛的地瓜球～～已下載，謝謝」、「點陣風好可愛」、「每一張都萌到不行」。LINE這款圓滾滾、顏色金黃且造型逗趣的人氣表情貼，是LINE官方在2024年推出的預設角色，官方正名為「表情貼的小傢伙」（えもじの子）。雖然官方曾正名，但台灣網友仍因其外型軟Q療癒、神似夜市點心，堅持稱它為「地瓜球」。據了解，「表情貼的小傢伙」作者，是日本LINE聘請插畫家「匿名希望（TOKUMEI KIBOH）」負責設計，儘管官方並未公開其實際身分，但並不影響其本身熱度，在2025年甚至拿下官方表情貼排行榜冠軍。目前該系列在LINE STORE共有8款付費表情貼可購買，如今又推出一款全新免費貼圖，也難怪再度造成網路熱議。