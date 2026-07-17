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穩定性不足，仍可能隨時發生溢流。

堰塞湖壩體滲流量增加 應變中心：持續維持最高警戒

堰塞湖溢流時間高度不確定 應變中心：農業部提高空拍監測頻率

花蓮萬里溪堰塞湖最新監測資料顯示，水位高程約1085.98公尺，推估蓄水量約511.36萬立方公尺，已接近1086公尺警戒水位高程。不過，目前尚未溢流原因，應變中心指出，與警戒水位以上還有壩頂右岸陸續崩落，形成高約1.5公尺的鬆散土石，這層土體可能仍具有蓄水效果，使得湖區水位持續上升而未溢流。但因穩定性不足，仍可能隨時發生溢流。中央災害應變中心今（17）日持續召開花蓮萬里溪堰塞湖情資研判會議暨工作會報。根據今日下午4時最新監測資料顯示，目前高度約1.5公尺的堆積土體較為鬆散，應變中心於昨（16）日下午3時發布紅色警戒後，各中央部會及地方政府持續維持最高警戒，全力執行各項防災應變措施。依今日最新監測結果，堰塞湖壩體滲流量較前2日明顯增加，顯示壩體內部受蓄水壓力影響持續變化，風險逐漸提高。目前花蓮縣政府、萬榮鄉公所、鳳林鎮公所、公路局及台鐵公司等單位，已全面執行警戒區居民疏散撤離、收容安置，以及交通管制及河道封閉等措施；相關單位也同步投入支援，協助各項整備應變。中央災害應變中心表示，堰塞湖溢流時間受到集水區入流量、壩體滲流量及壩頂土石結構等各種因素影響，具有高度不確定性，將依最新監測資料及時估算，並即時發布相關資訊。指揮官季連成指示，為持續掌握堰塞湖動態，請農業部提高每日空拍監測頻率，針對入流量、蓄水量、水位起伏、實測降雨及壩體結構進行全天候嚴密監控。在交通管制與鐵公路應變方面，已請相關單位落實預警機制，並在確保安全前提下，彈性採取便民通行措施。同時請衛福部與內政部，適時提供專業諮商與關懷服務，主動掌握並滿足撤離到收容所居民的實際需求。中央災害應變中心呼籲，目前仍維持紅色警戒，警戒區域內民眾務必持續配合地方政府各項疏散撤離及管制措施，在警戒未解除前，切勿擅自返回警戒區域，以維護自身安全。