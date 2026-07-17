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柿子損害2208萬 香蕉、苦瓜也受損

巴威颱風上週末侵襲台灣，造成農業災情。農業部彙整各縣市政府資料，截至7月17日，農業產物及民間設施估計損失計8623萬元；其中以新竹縣損失2324萬元、苗栗縣損失1808萬元、屏東縣損失1118萬元及台中市損失688萬元較為嚴重。根據農業部統計最新「巴威颱風農業災情報告」，統計至7月17日17時止，以新竹縣損失2324萬元、占27%、苗栗縣損失1808萬元、占21%、屏東縣損失1118萬元、占13%及台中市損失688萬元、占8%較為嚴重。農產損失部分，農業部估計，損失金額7388萬元，農作物被害面積870公頃，被害程度23%，換算無收穫面積203公頃，受損作物主要為柿，被害面積110公頃，損害程度31%，換算無收穫面積35公頃，損失金額2208萬元，其次為香蕉、桃、苦瓜及一期水稻等。林產損失金額總計7千元，主因林木受損所致；民間設施估計損失金額1235萬元，包括農田流失及埋沒損失估計824萬元，主因農田埋沒5.4公頃，農田流失3.9公頃；農業設施估計損失金額411萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。