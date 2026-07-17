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國慶籌備委員會今（17）日宣布，新竹縣府婉拒舉辦國慶焰火，隨後《NOWNEWS今日新聞》獨家報導，國慶焰火由台東縣府承辦。稍早慶籌會主委韓國瑜證實此事，稱今年國慶晚會、焰火分別在新北跟台東，感謝縣府支持與投入。立法院表示，國慶晚會及國慶焰火為國慶系列活動的重要亮點，不僅展現臺灣多元文化與地方特色，更凝聚全民情感，營造全國共同歡慶國慶的熱鬧氛圍。相信在新北市政府及臺東縣政府的全力推動下，將地方特色與國慶元素完美融合，呈現兼具創意與高規格的精彩活動內容。立法院表示，後續將與新北市政府及臺東縣政府持續推進各項籌備細節。同時，也熱情邀請全國民眾在國慶期間踴躍參與各項慶祝活動，共同見證國家的重要時刻、共享喜悅，攜手打造全民參與、各界同歡的國慶盛典。韓國瑜在臉書表示，誠摯邀請大家在國慶期間走出家門、呼朋引伴，一起參與各項國慶系列活動，感受熱鬧歡騰的節慶氛圍，共同見證國家的重要時刻，留下滿滿的歡笑與感動。韓國瑜說，讓大家一起迎接中華民國115年國慶，相約新北欣賞精彩晚會、前往臺東感受璀璨焰火，共同為這片土地喝采，祝福國家繁榮昌盛、人民幸福安康。