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在韓國戀綜《單身即地獄》爆紅、擁有「巧克力歐巴」封號的韓國舞者車炫承，去年透露自己患上急性白血病，經過超過半年的治療後終於痊癒，成功回歸他熱愛的舞台。近日他更是驚喜登上「WATERBOMB SEOUL 2026（水炸彈）」舞台，不僅展現誘人的肌肉，還單手把宣美舉高高，讓現場尖叫聲不斷。官方公開的表演影片中，車炫承不僅展現超大塊二頭肌，還輕鬆把宣美整個人舉到自己肩膀上，兩人默契十足，讓現場觀眾尖叫聲不斷。事實上，車炫承早在宣美《24小時都不夠》、2018年WATERBOMB演出時同台，並且擔任她的御用舞伴，兩人多年來累積的默契，也被粉絲譽為「傳奇組合」，那時像巧克力一般的結實腹肌，讓他獲得了「巧克力歐巴」封號，之後更順勢登上人氣綜藝《單身即地獄》。其實這次舞台對車炫承來說意義非凡，2025年6月，正值事業高峰的他突然確診急性白血病（血癌），不得不中斷演藝活動接受治療；那時他透過YouTube公開抗癌記錄，從剃光頭、住進無菌室接受化療等細節，讓不少粉絲相當心疼。經過半年積極治療，車炫承於2025年底收到醫師通知成功康復，形容這是「最棒的聖誕禮物」；休養近一年後，他選擇在WATERBOMB舞台復出，以健康的模樣重新回歸粉絲面前，讓大家直呼：「歡迎回來！」、「看到他健康真的太感動了。」