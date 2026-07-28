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中視全新八點檔《樓上樓下》今（28）日舉辦首映記者會，柯叔元、翁家明、顏曉筠、龍語申等人出席。談到日前驟逝的八點檔演員王凱，以及先前離世的傅子純，顏曉筠坦言深受衝擊，更透露自己拍戲期間曾兩度心臟突然劇痛，當下甚至無法呼吸，雖然檢查結果都顯示正常，但至今仍偶爾發作，也讓她更加重視身體健康。顏曉筠透露，拍攝期間曾發生兩次心臟刺痛，當時正在化妝，突然胸口一陣劇痛，她下意識用手按住胸口，「我沒有辦法呼吸，整張臉都紅掉。」她趕緊向劇組請兩個小時空檔到醫院檢查，接受心臟超音波及運動心電圖，但醫師看完後卻表示沒有明顯異常。顏曉筠說，至今仍會偶爾出現刺痛感，每次大約持續一分鐘，「醫生說沒有問題，可是我真的會痛，所以到現在還是很疑惑。」她也表示，未來會持續追蹤，並呼籲大家一定要重視自己的身體狀況。談及王凱離世，顏曉筠表示曾與對方合作，認為王凱和傅子純的離開，對演藝圈都是很大的警惕，「他們都是很好的演員，真的很可惜。」她也感性表示，希望大家都能珍惜生命、照顧健康，「請大家好好照顧自己的身體，快快樂樂過每一天。」也有與王凱合作過的翁家明則表示，他一直認為王凱外型亮眼、陽光又認真，是一位非常有前途的年輕演員，「真的很可惜，只能希望大家保重身體，平安、順心、快樂，不要太努力，也不要太辛苦了。」柯叔元也表示，自己曾與王凱合作過一次，雖然沒有太多對手戲，但得知消息仍相當震驚，「跟傅子純一樣，聽到都很意外，真的不知道意外跟明天哪一個會先來。」他也感嘆，經歷這些事後，更覺得應該珍惜當下、好好生活。《樓上樓下》7月29日起，周一至周五晚間8點在中視播出。