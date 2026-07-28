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米其林推薦餐廳主廚楊子毅！入主百年古蹟「輝室」：端熟悉的味道

▲米其林推薦餐廳主廚楊子毅入主百年古蹟「輝室」，端出夏季菜單。（圖／記者蕭涵云攝）

他坦言「講創作台灣菜可能有點矯情，」

▲百年古蹟餐廳「輝室」，擄獲喜歡老宅的饕客。（圖／記者蕭涵云攝）

不是為了做而做！被阿嬤逼哭的炒米粉、RAW代表菜上桌

▲一口咬下炸春捲吃到的可是炒米粉。（圖／記者蕭涵云攝）

▲少見的鴨肉漢堡丸，是兩位主廚當年在RAW比拚一場的菜色。（圖／記者蕭涵云攝）

不諱言受江振誠主廚提點的「旨味（うまみ，Umami）」，而加入魚露等秘密風味，再把戴教授喜歡的芋頭化為最頂端的芋頭絲，古今相容。

▲值得玩味的「清粥小菜」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲開胃烤蝦比做夜市烤玉米，揭開序幕。（圖／記者蕭涵云攝）

配以胡椒鹽泡泡、酸筍雞湯醬汁的過貓，還藏有公雞肉髯（下巴垂肉），咬得到爽脆口感，讓《NOWNEWS今日新聞記者》一吃驚喜。

▲沒想到有機會吃到公雞下巴垂肉，口感類似雞冠。（圖／記者蕭涵云攝）

▲雞油拌飯選自鹿鳴米。（圖／記者蕭涵云攝）

隱藏版彩蛋！建中黑糖刨冰、師母紅豆湯 蘊含美好回憶

▲深有故事的黑糖刨冰與紅豆湯，堪稱隱藏版彩蛋。（圖／記者蕭涵云攝）

▲酥香的麵包裹以Q彈黑糖麻糬。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞記者》實際品嚐

甘酒冰淇淋融合桂圓、龍眼乾、桂花蜜與紅豆慕斯的樸實暖甜，還吃到底部的酒釀湯圓，好吃更蘊含滿滿心意。

輝室pān-toh 餐廳資訊

▲左起：「輝室」執行主廚江阪心廷（Esaka Shintei）、主廚楊子毅（Chef Craig）。（圖／記者蕭涵云攝）

台北東區新開幕「四味軒」台菜餐廳！免費送「蒜蓉蒸龍蝦」半隻

承載傳統手路菜的深厚底蘊，揉合當代料理美學，秉持「人生四味， 酸甜苦辣」的初心，將台菜深厚底蘊注入創新巧思，打造獨具風格的 「新派台菜」。



▲「四味軒」台菜餐廳台北東區新開幕。（圖／四味軒提供） 手工麵包香料春雞」、桌邊服務Show的「 四味鹹豆漿麻婆手沖豆腐」、以及6款主廚特製手法的「時令鮮魚客製」 等好料，尤其創意「四味鹹豆漿麻婆手沖豆腐」兼顧相機先食需求，已在社群引發關注。



歡慶開幕祭出期間限定好康，即日起至8月31日，到店消費打卡並完成指定社群任務，免費送「蒜蓉蒸龍蝦」半隻乙份（當日每人限乙次）。



▲鹹豆漿變身麻婆豆腐。（圖／四味軒提供） ▲四味軒備有室內大包廂，適合重視隱私的客人。（圖／四味軒提供）



鄰近台北捷運古亭站，台灣第一位台籍司法院長戴炎輝宅邸，去年搖身一變為百年古蹟餐廳「輝室pān-toh」，開業週年迎來《台灣米其林指南》必比登推薦餐廳Tableau主廚楊子毅（Chef Craig）、與執行主廚江阪心廷（Esaka Shintei）全新團隊，端出小時候被阿嬤逼哭的「炒米粉」轉化為炸春捲，並重現於RAW共事的代表菜「鴨肉漢堡丸」，蘊含故事的黑糖刨冰、紅豆湯都成了隱藏版彩蛋。蟬聯2年米其林必比登推介餐廳Tableau主廚楊子毅，從小受總鋪師父親的味蕾養成，以法式料理技法重新詮釋辦桌菜，獲得國際評鑑青睞。經日系連鎖餐廳、米其林二星餐廳RAW等歷練，在餐飲業投入超過20年心血的Chef Craig，攜手執行主廚江阪心廷的全新團隊，入主「輝室pān-toh」。為「輝室pān-toh」定義「現代台灣料理」，只想，讓你我可以在嚐到不同的人生體驗，透過料理可以加強人與人之間的連結。Chef Craig放大料理脈絡、找出熟悉點為橋樑，加以重新詮釋的創作，「只要有某個部分被獲得共鳴，就是我想做的現代台灣料理」。Chef Craig感念有戴炎輝先生的過去，才能成就現在輝室的歷史底蘊，他希望客人來到輝室，不只感受建築，更「認識我們的菜和故事」；並由自身出發，圍繞在地域與人文，將更有溫度「不是為了做而做，」尋求當代人共感的料理。「小時候看到阿嬤的招牌菜米粉就會哭」，楊子毅透露比較喜歡控肉加白飯，記得有一年回去「阿嬤只有炒一堆米粉，我直接大哭，」印象十分深刻。長大後才理解炒米粉要鍋氣、搭配豐富配菜變好吃；這次便直接挑戰兒時恐懼，將炒米粉轉化為炸春捲型態，包進喜歡的脆口蔬菜等層次感，特別放入主廚爸爸親漬菜脯的款待心意。而被兩位主廚視為招牌的，則來自過去在RAW共事的代表菜，擷取Chef Craig新北金山出身的名菜鴨肉、台日混血主廚江阪心廷對手工漢堡排的堅持，做出少見的鴨肉漢堡丸搭配近似法式肉汁的多蜜醬，還有顛覆印象的，搭配皮蛋豆腐、肉鬆與煎魚組合，選擇帶有芋香風格的台中194號米、連結起芋頭鹹粥風味，再加入醬瓜、醃漬蛋黃、豆腐乳等小菜；而開胃小菜佐以烤玉米泥、煙燻紅椒粉，以彈牙的烤蝦比做夜市烤玉米，讓人會心一笑。主餐，則以甕窯雞、雞油拌飯體現團隊初次在輝室披露的起家宴，尤其「輝室pān-toh」地緣環境有著讓學生都不陌生的建中黑糖刨冰，主廚透過蘋果康普茶醬汁、黑糖麻糬打造，喚醒學生時代裡蘋果麵包、KFC比司吉的香甜回憶；餐後再端上一杯黑糖刨冰，前後呼應。據悉，過去戴炎輝教授的學生造訪，師母總會烹煮紅豆湯招待；受此故事感動的主廚，便決定每一季都以不同形式的紅豆湯作為收尾，地址：台北市中正區南昌路二段1巷2號電話：02-3322-6298時間：12:00～14:30、14:30～17:00、18:00～22:00（周日、一全日，周二午間公休）價位：季節套餐午餐每位1680+10%（5道）、晚餐每位2480+10%（7道），8月1日起開放預約。逾25年豐富料理經驗的廚藝總監陳俊銘（阿銘師）領銜的「四味軒」台菜餐廳，在台北東區全新開幕、從捷運忠孝敦化站只要步行3分鐘，主打以台灣飲食文化為根基，