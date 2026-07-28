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9月14日起停用2類貼文

▲LINE今（28）日發布最新公告，9月14日起記事本將停止支援「文字卡片」及「投票自動發布貼文」。（圖／翻攝官網）

10月7日起刪除舊資料

今年第二度調整記事本

LINE用戶注意，聊天室記事本又有功能即將走入歷史！LINE今（28）日發布最新公告，因服務營運政策調整，自2026年9月14日起，記事本將停止支援「文字卡片」及「投票自動發布貼文」2種形式，部分既有貼文將從10月7日起陸續刪除，連同留言及表情回應也會一併消失，用戶若有重要回憶務必在期限前完成截圖或備份。根據LINE公告，自2026年9月14日起，記事本將停止支援以下2類貼文：第一種是「可為文字套用背景的文字卡片」，功能停止後，原本帶有背景樣式的文字卡片將轉為一般文字貼文顯示，背景設計不再保留。第二種是建立聊天室投票時，系統自動發布至記事本的投票貼文，未來投票功能本身仍能正常使用，但建立投票後，不會再另外以記事本貼文形式自動保存。LINE還將清除部分既有內容，自2026年10月7日起，系統將陸續刪除以下資料，過去自動發布至記事本的投票貼文及「LINE挑日子」貼文。過去從LINE VOOM分享至聊天室記事本的貼文。刪除範圍不只有貼文本身，貼文底下的留言及表情回應也將一併移除。LINE提醒，用戶若想保留相關內容，應在10月7日前自行備份。最簡單的方法是直接截圖，若貼文文字較多，也可以複製後貼到手機備忘錄、雲端文件或其他筆記工具保存。這也是LINE今年第二度針對一般聊天室記事本進行重大調整。LINE先前已宣布，自2026年4月27日起，台灣用戶無法再於一般聊天室記事本上傳新影片，也不能編輯先前上傳的影片，不過LINE社群內的記事本影片功能不受影響。LINE當時表示，調整是為確保服務穩定性及提供更佳的使用體驗。如果想要完整的功能，目前則需要付費LINE Premium，才能享有完整功能。