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▲「訪玫─南國玫瑰金門高粱酒」，將藝術美學與工藝佳釀完美融合，提升精品酒款定位，具收藏價值。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.28)

▲金門酒廠首席品酒師呂宜儒說，新酒款歷經三年研發，以台灣有機認證的南國冬玫為主要特色，(圖／記者金武鳳攝，2026.7.28)

台中知名法式料理餐廳「中山招待所」，3年前與金門酒廠聯名推出桂花高粱酒，因限量發行引發收藏熱潮。今年再度攜手金門酒廠及味丹企業，將屏東九如的有機玫瑰與金門高粱酒結合，推出全新「訪玫南國玫瑰金門高粱酒」，28日於中山招待所正式發表並開放預訂，瞄準精品酒市場與收藏族群。談起「玫瑰入酒」機緣，中山招待所主人戴勝堂說，10多年前，時任農委會主委曹啟鴻曾邀他到屏東九如一處農場，佔地25公頃的農場只種一種最新培育的有機食用玫瑰，當時曹啟鴻曾提出「玫瑰入菜」的可能性。3年前，推出桂花高粱酒大爆紅之後，讓他想起九如的玫瑰，於是再次與金門酒廠合作，促成全台首款「玫瑰高粱酒」上市。金門酒廠首席品酒師呂宜儒說，新酒款歷經三年研發，以台灣有機認證的南國冬玫為主要特色，採收後全程低溫運送至金門，並在短時間內完成萃取與釀製，希望保留玫瑰原有香氣與風味。經過團隊多次品飲測試，最終選定43度作為酒體平衡點，兼顧高粱酒的厚實口感與花香層次。「訪玫，南國玫瑰金門高粱酒」，每瓶酒約使用三朵大型鮮摘玫瑰萃取精華，讓玫瑰花香與高粱甜香融合，入口可感受到較為柔和的口感與花蜜般尾韻，顛覆了大眾對傳統高粱酒辛辣、厚重的既定印象。除酒體風味外，瓶身設計也主打藝術收藏價值。此次特別邀請曾獲葛萊美獎肯定的設計師操刀圖騰設計，搭配貼花燒製工藝，將藝術美學與工藝佳釀完美融合，大幅提升精品酒款定位，極具收藏價值。戴勝堂表示，開發玫瑰高粱酒的初衷，是希望打造一款適合與親友共享、能搭配不同料理情境的酒品，不論中式餐點、甜點或節慶聚會皆能飲用，為重要時刻增添儀式感，很適合即將到來的父親節與家人溫情共享，或是七夕情人節與摯愛共度微醺時光。「訪玫南國玫瑰金門高粱酒」容量500毫升、酒精濃度43度，建議售價1080元，即日起開放預購。由於採限量手工製作，供應數量有限，預期將掀起精品酒市場搶購熱潮。