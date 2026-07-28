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台灣旅日好手陽岱鋼昨（27）日透過所屬日本職棒（NPB）二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇隊發表聲明，將於今年球季後引退，正式結束21年職棒生涯，消息一出震驚台灣、日本球界。陽岱鋼表弟張奕目前效力中華職棒富邦悍將，高中曾追隨陽岱鋼腳步，赴日就讀福岡第一高校，今（28）日受訪時，張奕也祝福陽岱鋼引退快樂，期待表哥棒球人生的下一步，「我很尊敬他，也有點捨不得，他在日本一直打拚，是我學習榜樣。」張奕坦言，看到表哥陽岱鋼宣佈引退，當下也有嚇到，但仍要尊重本人的決定，「身為他的表弟，祝福他。」張奕表示，當初會選擇去日本高校「野球留學」，就是追隨表哥的腳步，「我很尊敬他，也有點捨不得，他在日本一直打拚，是我學習榜樣。」張奕說，返台打球前，跟陽岱鋼也有保持聯繫，只是因為比賽、訓練為重，較少有互動、聯絡。陽岱鋼2021年與巨人隊合約結束後，選擇赴美國獨立聯盟、澳洲職棒闖蕩，最後在2024年回到日本，加盟日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊。張奕說，這是表哥的風格，「他有他的計畫，最終在日本結束職業生涯、目標，每個人都有自己的方向，祝福他引退快樂。」張奕直言，陽岱鋼與其他前輩一樣，都是他學習的好榜樣，現在表哥高掛球鞋，也算是一個傳承，「當初看到高中甲子園，心裡有了熱血，才有這個緣份去日本（留學），追隨表哥腳步，也才有現在的自己。」張奕說，這是一個階段性的結束，自己也很期待表哥棒球人生的下一步。