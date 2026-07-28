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一句「衝撞區合法」 江和樹發言全場愣住

民進黨台中市議員陳俞融指控，昨天藍綠白議員衝向主席台時，遭到國民黨市議員賴義鍠及無黨籍市議員林昊佑推擠、肘擊，要求議會將兩人送交紀律委員會調查。未料民眾黨市議員江和樹發言為兩人救場時，竟把市長備詢席形容成「衝撞區」，還脫口說「我們身為籃球人，那個衝撞區是合法的喔」。議題一時大歪樓，事後更有議員打趣問「下次要不要帶橄欖球來質詢？」民進黨台中市議會黨團今（28）日針對陳俞融遭肢體暴力一事召開記者會，多位女性議員表示，民進黨議員昨天手持標語走向市長盧秀燕，要求她為致癌油事件向台中市民道歉，是民意代表監督市政、替市民把關食安的基本職責，沒想到民主殿堂竟出現以肢體阻擋不同意見的暴力畫面。隨後質詢時，陳俞融播放現場影片還原經過，指控國民黨議員賴義鍠先推擠阻擋她，護送盧秀燕離場時，一度將手橫在她胸前；接著無黨籍議員林昊佑又以手肘碰撞她。她紅著眼眶說，議會是民主殿堂，不是肘擊角力場，可以有意見衝突，但不能以暴力或不當肢體接觸對待女性，要求兩名議員公開道歉，並交由議會紀律委員會調查。陳俞融質詢時，遭點名的賴義鍠與林昊佑均未發言，多位國民黨議員坐在一起低聲討論。不過，率先起身回應的卻是民眾黨議員江和樹。江和樹表示，自己當時全程看得很清楚，接著語出驚人，「那裡是衝撞區沒有錯啦！」他認為陳俞融並非無故衝到現場，是賴義鍠舉起手板要卡位時，陳俞融自己撞上身材高大的賴義鍠，才會反彈撞到副市長黃國榮。江和樹接著主張，陳俞融應該向黃國榮道歉，並當場對黃國榮說「如果你要提告，我可以當證人。」隨後再度強調，「要記得我們身為籃球人，那個衝撞區是合法的喔！如果不是合法，那大家都不要去啊！」他還認為，民進黨議員將事件上綱為歧視女性很不妥，並稱「今天的衝突一開始就是民進黨開始的。」江和樹「衝撞區合法」的說法一出，原本議場內不斷交換意見討論攻防的國民黨議員突然安靜下來；反倒是民進黨議員開始交頭接耳、低聲議論「他在說什麼？我有聽錯嗎？」「衝撞區？世足看太多？議會變球場了嗎？」還有人笑稱：「下次質詢是不是要穿橄欖球護具、帶橄欖球進場？」