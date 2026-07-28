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海嘯注意報全面解除 沿海已無警報發布

未來一週仍須警戒 前2至3天恐再現震度7強震

主震後已發生8起餘震 曾再現震度5弱

熊本觀測長週期地震動4級 站立困難

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震後，日本氣象廳一度針對有明海及八代海發布海嘯注意報。不過，氣象廳後續全面解除海嘯注意報。雖然海嘯警戒解除，但氣象廳提醒，這起地震屬於淺層地震，且短時間內已接連發生多起餘震，未來一週、尤其未來2至3天內，仍須嚴防最大震度7等級的強震再度發生。根據富士新聞網報導，日本氣象廳表示，熊本強震發生後，曾針對有明海及八代海發布海嘯注意報。不過，由於此次震央位於熊本縣熊本地方的內陸地區，截至目前並未觀測到海嘯，因此於當地時間下午6時10分解除所有海嘯注意報。目前日本沿岸已沒有發布任何大海嘯警報、海嘯警報或海嘯注意報。氣象廳於下午5時30分召開記者會表示，這起地震震源深度約10公里，屬於淺層地震，加上震央周邊地震活動相當活躍，因此不能掉以輕心。氣象廳提醒，未來約一週內仍可能發生規模相近的地震，其中又以前2至3天風險最高，呼籲民眾留意最大震度7等級的劇烈搖晃，並隨時掌握最新防災資訊。根據氣象廳統計，自下午4時27分主震發生後，截至記者會召開時，已接連發生8起震度1以上的地震。其中，一次餘震最大震度達5弱，顯示震央附近地震活動仍相當頻繁。氣象廳指出，日本過去也曾出現主震後地震持續活躍的案例，因此呼籲民眾持續做好防震準備，切勿因海嘯警報解除而放鬆警戒。此外，熊本地區此次也觀測到長週期地震動最高的4級。依照日本氣象廳分級標準，4級代表民眾幾乎無法站立，高樓層建築物將出現大幅且長時間的搖晃，固定不牢的家具可能大幅移動或傾倒。氣象廳提醒，餘震期間仍須留意建築物受損、家具倒塌及落石、土石崩落等二次災害，避免前往危險區域，並遵循地方政府發布的避難資訊。