台灣特斯拉近期爆發高壓電池故障災情，不少車主行駛間或靜止時突跳BMS警示碼，甚至導致車輛無法啟動。由於各地維修廠塞爆，引發廣大車主對自身車型與年份是否「中獎」的恐慌，更有苦主號召向消保會申訴。對此，以往鮮少公開回應的 Tesla 臺灣發布官方聲明致歉，坦承部分車輛出現故障代碼，並承諾免費換新與補償。
🟡車主發起消保申訴 出事型號代碼一次看
近期在臉書「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」車主公開社團中，電池故障議題掀起恐慌。綜合多位苦主反映，目前出狀況的車輛大多集中在 2023 與 2024 年式的 Model Y RWD（後輪驅動版），儀表板會突然跳出「BMS_a059」、「BMS_a035」或「高壓電池隔離故障」等警示代碼。由於各地維修廠停滿檢修車輛且料件需排隊等候，已有車主在社群號召發起行政院消保會線上申訴，要求原廠說明是否涉及系統性品質瑕疵。
🟡儀表突跳警示代碼 車主經歷拖吊換電池
已有受災車主分享實際維修經歷，其 2024 年出廠的 Model Y 在里程約 5 萬多公里時，手機突然收到高壓電池隔離故障告警，隨後車輛完全無法開啟、App 與卡片鑰匙全數失效。緊急免費拖吊回原廠後，確認需更換大電池，幸在保固內免費換新，並於一週後順利牽車。車主也提醒，若儀表跳出警告代碼切勿硬開，且目前大電池普遍面臨待料狀況，建議車主及早進廠。
🟡特斯拉罕見發聲明 承諾免費檢修給補償
面對廣大車主的焦慮，Tesla 臺灣今（28）下午5時許，打破慣例罕見主動發布聲明。官方坦承目前確實有一批採用相同供應商的電池出現故障代碼，但也澄清現行販售的改款 Model 3 與 Model Y 電池規格不同，不受此影響。針對受災車主，特斯拉承諾將依保固進行完整檢修與免費電池換新，並主動提供最大化實際補償；同時全台代步車總量將翻倍增加，更保證未來原廠換購鑑價絕不因更換過電池而折價，全力撫平車主情緒。
💡 【Tesla 臺灣官方求助與維修管道】
客服暨道路救援專線： 0809-007-518（免付費專線）
線上預約維修： 開啟 Tesla App ➔ 點選「服務」➔ 選擇「預約服務」並勾選相應故障代碼
行政院消費者保護專線： 1950（若遭遇消費權益爭議可進行線上或電話申訴）
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近期在臉書「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」車主公開社團中，電池故障議題掀起恐慌。綜合多位苦主反映，目前出狀況的車輛大多集中在 2023 與 2024 年式的 Model Y RWD（後輪驅動版），儀表板會突然跳出「BMS_a059」、「BMS_a035」或「高壓電池隔離故障」等警示代碼。由於各地維修廠停滿檢修車輛且料件需排隊等候，已有車主在社群號召發起行政院消保會線上申訴，要求原廠說明是否涉及系統性品質瑕疵。
已有受災車主分享實際維修經歷，其 2024 年出廠的 Model Y 在里程約 5 萬多公里時，手機突然收到高壓電池隔離故障告警，隨後車輛完全無法開啟、App 與卡片鑰匙全數失效。緊急免費拖吊回原廠後，確認需更換大電池，幸在保固內免費換新，並於一週後順利牽車。車主也提醒，若儀表跳出警告代碼切勿硬開，且目前大電池普遍面臨待料狀況，建議車主及早進廠。
🟡特斯拉罕見發聲明 承諾免費檢修給補償
面對廣大車主的焦慮，Tesla 臺灣今（28）下午5時許，打破慣例罕見主動發布聲明。官方坦承目前確實有一批採用相同供應商的電池出現故障代碼，但也澄清現行販售的改款 Model 3 與 Model Y 電池規格不同，不受此影響。針對受災車主，特斯拉承諾將依保固進行完整檢修與免費電池換新，並主動提供最大化實際補償；同時全台代步車總量將翻倍增加，更保證未來原廠換購鑑價絕不因更換過電池而折價，全力撫平車主情緒。
客服暨道路救援專線： 0809-007-518（免付費專線）
線上預約維修： 開啟 Tesla App ➔ 點選「服務」➔ 選擇「預約服務」並勾選相應故障代碼
行政院消費者保護專線： 1950（若遭遇消費權益爭議可進行線上或電話申訴）