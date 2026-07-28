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日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震，地震後陸續傳出災情，在社群網路上湧現許多相關訊息。對此，日本總務省特別提醒，每當自然災害爆發，社群網路上極易出現虛假與錯誤資訊，不僅會引發公眾恐慌，更可能嚴重干擾消防與警察等第一線單位的救災進度，呼籲民眾注意，不要隨意轉傳。日本總務省在官方X發文表示，地震後網路極可能流傳毫無科學根據的言論或假消息，呼籲大家對保持足夠的警覺。日本總務省特別列出幾項關鍵的「資訊查核原則」，呼籲民眾在轉發任何消息前先冷靜自問：訊息是否有明確且可靠的來源？文內的現場照片或影片是否為真？或只是舊圖重發／AI合成？日本總務省強調，未經證實的謠言若大量擴散，將會擠壓真正需要救援者的求救聲音，甚至誤導救災資源的分配。日本政府之所以高度戒備，原因在於過往大地震中慘痛的經驗教訓。2016年熊本大地震，當年網路上曾瘋傳「當地動物園的獅子逃脫」的虛假貼文與照片，引發市民恐慌，也迫使警方與動物園耗費精力出面澄清。而2024年能登半島地震時，同樣有有心人士利用假帳號在網路上發布假的「受困求救文」，故意附上虛構地址或舊災情，導致救災人員奔波於虛假報案之間，延誤了真實受災民眾的黃金救援時間。