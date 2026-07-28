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白海豚最快明天變強颱 路徑朝日本

▲白海豚颱風今（28）日升級中颱，明（29）日有望挑戰強颱，路徑朝西北往日本前進。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

未來一周高溫飆36度 午後雷雨仍不缺席

▲未來一周各地高溫32至35度，大台北要留意局部36度或以上的高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，白海豚颱風今（28）日升級中颱，明（29）日有望挑戰強颱，路徑周末（8月1日至8月2日）逐步影響日本，對台灣無直接影響；台灣未來一周高溫32至35度，大台北及中南部近山區恐飆36度以上，午後仍有局部雷陣雨。黃恩鴻指出，白海豚颱風距離台灣5400公里，今天下午升級中颱後，受到較暖的海溫挹注能量，明天就有機會挑戰強颱，未來暴風半徑可能來到300公里，路徑則是朝西北方向前進，周末至下周將逐漸影響日本天氣，對台灣無影響。台灣天氣方面，黃恩鴻說明，明天吹東南風，整體水氣還是偏多，東南部、恆春整天有局部短暫陣雨，中南部、花蓮不定時有零星雨勢，西半部、宜花山區午後要注意局部短暫雷陣雨，特別是山區有大雨發生機率。周四、周五隨著太平洋高壓增強，各地天氣主要以多雲到晴為主，午後西半部、東半部山區仍有局部短暫雷陣雨，不過大雨機率降低，周六僅南部有零星雨，其他地區多雲到晴，午後山區有短暫雷陣雨，周日、下周一天氣更穩定，全台多雲到晴，僅午後山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，未來一周各地白天高溫都有32至35度，大台北、中南部近山區要注意36度以上機率，只要沒下雨都是悶熱的體感。