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韓國人氣網紅JUU本月初才來台灣參加TRE紅人展，沒想到昨（27）日卻突然透過IG宣布，自己將暫停跟台灣相關的活動，她透露，這個決定是因為TRE期間承受到太大的心理壓力，但強調不是完全跟台灣切割，更親自用中文喊話「我愛臺灣」，希望粉絲不要誤會。JUU昨日在IG發布黑底白字聲明，表示在參加TRE紅人展後，決定「暫時休息一段時間，不再參與台灣的活動」，但她也補充說明，這只是階段性的休息，並不代表未來不會再來台灣。談及暫停活動原因，JUU透露，TRE紅人展活動期間，跟工作人員相處陸續出現問題，讓她承受了很大的心理壓力，甚至活動當天狀態受到影響，沒能展現平時開朗的模樣，對於沒能用最佳狀態與粉絲互動感到自責。貼文曝光後，許多粉絲擔心她是不是受到了不公待遇，為此JUU昨日深夜發文澄清，特別用中文寫下「我愛臺灣，因為要去臺灣，所以希望不要有誤會」，並附上愛心與台灣emoji，希望粉絲能夠理解自己需要休息的決定。