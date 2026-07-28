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台灣旅日好手陽岱鋼昨（27）日透過所屬日本職棒（NPB）二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇隊發表聲明，將於今年球季後引退，正式結束21年職棒生涯，職業最終站最終未選擇台灣。味全龍總教練葉君璋今（28）日受訪時指出，中職的選秀制度，有可能就是王建民、陳偉殷以及陽岱鋼這些旅外球員，未能在台灣退休的原因之一。葉總認為，以陽岱鋼的身手、經驗，若回來打球，一定對台灣棒球有幫助，「他有經驗，也會有球迷為了他進場看球。」葉君璋在球員時期，曾在國家隊與陽岱鋼有過3次交集，分別是2006年經典賽、洲際盃以及杜哈亞運。葉總笑說還記得一件往事，「他第一次打中華隊跟我同隊，他練球時被打到眼睛，縫了幾針，還有哭，但不是因為痛，是他本來很帥怕破相，這我很有印象。」聽到陽岱鋼39歲，葉總直言，「好像還可以打。」陽岱鋼職業生涯遍佈日本、美國、澳洲，但最終未選擇中職最為最後一站。葉總以自己的觀點來看，認為與中職選秀制度脫不了關係，「本來以為（優秀旅外條款）對他講是好事，他沒辦法回來台灣打，搞不好是選秀制度，這是我的感覺。」葉總坦言，對王建民、陳偉殷以及陽岱鋼這些超級優秀球員來說，若中職制度有更好的方式，搞不好就會在台灣退休。葉總直言，這些優秀旅外球員，在職業生涯都是非常頂尖，「他也可以放下身段，回來跟年輕選手競爭（選秀），但對他們來講，會很掙扎，這是頂尖球員的 Pride（自尊），還是要試著去做更好的（制度）修正。」葉總認為，若啟動「優秀旅外條款」，球團要損失3輪；若按照一般選秀流程，選手也會考慮到指名輪次，「雖然選手知道自己即將進入尾聲，但可能第3、4輪被選到，他們會過不去，這制度反而是害了他們，這是我對這件事看法。」葉總指出，選秀讓3輪這件事，對球隊來說，是不容易決定的事情，「如果25到28歲回來，球團當然OK，但那個年紀就不可能回來。」葉總說，陽岱鋼若回來打球，對台灣棒球一定有幫助，「他有經驗，也會有球迷為了他進場看球。」