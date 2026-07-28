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國民黨新北市長參選人李四川近日提出樹林鐵路地下化政見，坦言這比當年台北要把松山、南港車站地下化還要困難，若當選市長一定會跟中央好好談。對此蘇巧慧競辦今（28）日質疑，對於最核心的爭議問題，李四川至今提不出任何具體解方，面對媒體詢問時只淡淡回應「會跟中央談談」，這難道不是把自己開的芭樂票，甩鍋給中央來實現？蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，蘇巧慧是深耕樹林10年的立委，參與過數十場相關會議，非常了解樹林鐵路地下化最大的瓶頸，在於佔地 14 公頃的「樹林調度場」該如何遷移，因為北台灣不可能長期停駛火車、數百棟民宅拆遷更衍生爭議。吳思萱指出，對於最核心的爭議問題，李四川至今提不出任何具體解方，甚至面對媒體詢問時只淡淡回應「會跟中央談談」、「要跟中央溝通」，這難道不是把自己開的芭樂票，甩鍋給中央來實現？吳思萱直言，眾所皆知，李四川擔任台北市副市長任內，連社子島爭議都無法協調解決，而樹林鐵路地下化不僅面臨火車調度場遷移難題，更涉及沿線上百棟民宅的拆遷問題，這些都是李四川過去擔任新北市副市長時就無法解決的事情。如今李四川提出政見遇到困難，又只想丟給中央幫忙，自己卻提不出任何實際解方，非常不負責任。吳思萱說，蘇巧慧提出的每項政見都具備可行性，不僅涵蓋福利、就業、托育、青年創業與產業發展，更要串聯新北市豐富的山海資源，活絡商圈與老街。吳思萱強調，新北要邁向新時代，需要的是負責任、有創意且具備執行力的蘇巧慧，而不是只會喊口號、甩鍋中央的候選人。