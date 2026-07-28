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鄭麗文：彰化被放毒 換將傳聞別中計

▲國民黨主席鄭麗文上週在全代會授槳給魏平政。（圖／魏平政提供，2026.07.28）

競選經費成焦點 魏平政：媽媽準備多少是秘密

國民黨徵召律師魏平政參選彰化縣長後，地方始終流傳「換將」傳聞。國民黨主席鄭麗文今（28）日特地南下彰化，到魏平政競選總部站台，並與彰化縣議長謝典霖各自牽起魏平政的手，高喊「我們一定上下一心、全力以赴、團結一致」，強調換將「全部通通都是假的，千萬不要輕信謠言、不要中計。」鄭麗文今天出席魏平政競選總部舉辦的「彰化縣婦女菁英領袖成長營」活動，除魏平政外，彰化縣黨部主委蕭景田、彰化縣議長謝典霖也到場力挺，彰化縣長王惠美及立委謝衣鳳則未現身。面對外界不斷流傳魏平政選情低迷，可能遭撤換的耳語，鄭麗文特別澄清，直言「民進黨什麼都敢，要換掉魏平政這種話也敢說。」她呼籲支持者不要被謠言誤導，並以嘉義市為例，表示看到市長黃敏惠全力支持國民黨提名的市議員，以及民眾黨市長參選人張啓楷，令她相當感動。鄭麗文表示「嘉義被放毒，彰化也是一樣，因為民進黨剩這招，沒別步了，不然他怎麼選？」她稱讚王惠美執政成績有目共睹，反觀中央拿不出政績，只會靠選舉操作，希望支持者「讓謠言止於智者」，全力支持黨中央提名的魏平政。致詞時鄭麗文也細數國民黨近年女性執政表現，表示從宜蘭、花蓮、台東、台中、南投、彰化、雲林到嘉義市都有女性縣市長展現執政能力，並稱讚彰化立委謝衣鳳也是國民黨優秀的女性戰將。活動中有婦女幹部提問，如何才能在年底縣長選戰勝出。鄭麗文先笑說「這是最高機密」，接著表示，魏平政熟悉彰化產業發展，又具備法律專業，能力遠勝對手，相信國民黨提名的人選禁得起檢驗。魏平政團隊也秀出日前鄭麗文親自授槳的照片，藉此反駁換將傳聞，強調黨中央始終全力支持。針對外傳競選經費不足、母親將自掏腰包7000萬元協助選戰一事，魏平政面對媒體詢問時笑回「我媽媽準備多少錢，是一個秘密啦！」但他強調，競選經費「絕對沒有問題」。魏平政表示，自己投入選戰起步較晚、知名度不如其他人，因此會更加努力勤跑基層，並積極尋求與各鄉鎮市長、議員合作，爭取更多支持，希望一步一步凝聚彰化藍營士氣，迎戰年底縣長選舉。