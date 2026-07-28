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日本熊本今（28日）下午發生規模7.1強震，造成大範圍災情發生，位於熊本縣嘉島町的AEON購物中心「熊本永旺夢樂城」於 28 日傍晚傳出爆炸聲響並冒出白煙，最新消息有人受傷和受困。警消單位已緊急展開調查與救援行動。根據NHK報導，消防廳災害對策本部接獲轄區上益城消防組合消防本部的通報指出，購物中心 2 樓部分區域發生坍塌，目前傳出有大量民眾受困，消防部門正積極確認詳細狀況。此外，現場已有傷者被緊急送往醫院救治。警消表示，28 日晚間 6 時左右，接到多起民眾報案，稱「聽到爆炸聲，並看到白煙冒出」。警方透露，目前已知約有 200 人緊急撤離至戶外停車場避難，相關單位正全力確認是否有民眾未能及時逃離。從NHK直升機於當地時間晚間 6 時 20 分左右拍攝到的畫面顯示，該建築物的外牆已剝落、內部鐵骨結構裸露；此外，亦可觀察到屋頂狀結構塌陷，以及頂樓區域出現類似孔洞的毀損狀況。日媒《RKK熊本放送》稍早引述警方說法指出，AEON MALL熊本有多人死亡，但要釐清正確死亡人數仍需要一段時間。