我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市鳥松玄鷲山高邑雲天宮今（28）日(農曆六6月15日) 舉行新建大廟上樑大典。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.28）

高雄市鳥松玄鷲山高邑雲天宮今（28）日(農曆六6月15日) 舉行新建大廟上樑大典，象徵建築主體工程完成重大里程碑。高雄市政府副秘書長王宏榮、行政院南部服務中心執行長許乃文及多位民代均出席，中華國際關帝弘揚協會總會長鄭逸蓁及各友宮代表也到場共襄盛舉。玄鷲山高邑雲天宮近年來皆循古禮恭請關聖帝君降示年度國運籤，提醒世人關注時局、修身積德，受到不少信眾與社會各界關注。今年也命中上半年中東戰火、台股加權指數破四萬點及食安風暴、新冠疫情可能再起，下半年秋冬季須嚴防極端氣候帶來的水患與嚴重寒害。宮方表示，民國100年奉關聖帝君接旨賜宮名，正式在高雄市自由路創建「玄鷲山高邑雲天宮」。建宮之初，關聖帝君即開示建廟乃百年大業，並指示須於民國106年農曆6月前完成建廟土地購置。在十方善信共同發心護持下，雲天宮如期完成購地，也正式展開建廟規劃。然而，建廟之路並非一帆風順。民國110年11月26日，雲天宮臨時行宮遭逢祝融之災，大火重創道場。在宮主曾俊豐的號召與眾多信眾、友宮的鼎力相助下，創下短短108天即浴火重生、重啟廟門的奇蹟。隨後，建廟工程穩健推進。玄鷲山高邑雲天宮主持曾俊豐表示，對宮廟而言，上樑不只是完成一道工程程序，更代表一座信仰道場逐漸成形，每一根梁柱、每一塊磚瓦，都凝聚著十方善信的發心護持，也承載著弘揚宗教文化、推動公益慈善、傳承忠義精神的重要使命。曾俊豐指出，上樑大典後，接下來將持續進行屋頂、木作、石雕、彩繪、水電、景觀及室內裝修等工程，完工後擇吉舉行入火安座大典，迎請諸尊神明正式安座，完成建廟大業。宮方表示，一座大廟的完成，不只是完成一棟建築，而是凝聚無數善信共同發願、共同護持的成果，更是一座安定人心、弘揚善念、傳承文化的重要精神地標，未來玄鷲山高邑雲天宮將持續推動宗教文化、公益慈善、生命教育及社會關懷，讓信仰成為安定社會、淨化人心的重要力量。