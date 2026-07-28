台灣美食軟實力不可小覷，2025年餐飲營收破兆元，去年來台旅客857萬人次，可說是台灣吸金引擎。經濟部商業發展署今（28）日表示，為了強化餐飲產業發展，以「人進、品出、店出」為策略，讓台灣美食從在地經營到國際發展，讓台灣美食飄香全球。
商業署長蘇文玲表示，餐飲業2年前就晉升為「兆元產業」台灣餐飲業去年營收達1兆674億元，而觀光署調查發現，最吸引國際人士來台的就是台灣美食，而去年來台旅客857萬人次，可以說是台灣觀光的最強吸金引擎，更是顯示台灣餐飲業具有潛力去開拓國際市場。
而這幾年商業署推動餐飲政策，目標都是推動台灣餐飲業接軌國際，採取「人進、品出、店出」作為推動主軸，而商業署也依此推出多項輔導策略，如選特色、優營運、擴市場。
選出「五香26味」 多年鑑別出台灣味
她表示，政府這邊有建立「台灣味味譜」，認為在台灣飲食多元，可以有日本、韓國菜，有建議於不想要台灣菜印象只有小吃，因此經由專家盤點出「五香26味」，包含「油香、醬香、酵香、辛香、料香」等，讓台灣美食可以被理解、傳遞；商業署也舉辦多場主體競賽，如麻油料理擂台競賽、鍋物嘉年華、盒餐節等。
其次在優營運上，就為了因應外國人來台灣，餐廳持續加強雙語服務，如設計雙語菜單、優化服務品質及國際媒體導流；而在品出、店出部分，就是鼓勵台灣業者前往國際市場，譬如包括先從產品調整及開發輔導開始，如果反應不錯，就可以鼓勵業者到海外拓展。
最後，台灣餐飲業也必須要拓展海外市場，包括舉辦選品會、國際商談會及海外行銷推廣等，讓台灣餐飲業者可以落地。目前台灣68個餐飲品牌已經在12國落地，如餐館彭園、林聰明砂鍋魚頭已推銷產品到美國，築間燒肉也到日本展店。
不僅是吃頓好飯 山海樓：一道台菜就是一張台灣的名片
著名台菜餐廳山海樓主廚蕭勝章表示，希望台菜不僅是一道料理，更是讓來台旅客可以更認識台灣，相信「一道台菜就是一張台灣的名片」，許多國際友人不僅想要來吃一頓好吃的飯，更會好奇料理是從哪裡來，可以感受台灣的魅力。
林聰明砂鍋魚頭執行長林佳慧則表示，嘉義起家的林聰明要走到外縣市，跨越濁水溪以北就是非常高難度，而他們期盼大家想到嘉義除了火雞肉飯之外，也可以有砂鍋魚頭，因此在商業署協助之下開發出「沙茶醬聰明醬」，得走到超商跟世界的舞台，爭取到貨櫃型訂單，對於在地小吃就很大突破。
山海豆花創辦人劉孆婷也提到，他們將台灣豆花送往全世界，去了日本及香港，但是在韓國就遇到困難，因為韓國是零防腐劑進口的國家，無論是包心粉圓、花生都必須要嚴格檢驗，最開心是可以開進首爾百貨內，創造出每日80萬至100萬韓元（約新台幣17萬至22萬元）的輝煌成績，明年3月則要進入到英國倫敦開店。
海外拓點難度高 法規、展店模式政府有協助
對於談到業者到海外困難，蘇文玲認為，每個國家的食品安全規定都不一樣，像是韓國就是零防腐劑進口國。業者選擇到結合海外代理商，還是自己開拓直營店等都必須要多方思考。
林佳慧補充，聰明醬一開始都不太確定方向，後來市場驗證可行，國內通路願意聯名，「這個醬不是一罐一罐賣，我們是數以噸計的賣給超商」，並且也開拓出與工廠這邊合作，也為了前進國際市場帶來更多經驗。
未來商業署將持續透過輔導及產業交流，深化「人進、品出、店出」三大策略，讓國內外旅客深入感受臺灣在地飲食文化，讓臺灣好味道持續飄香國際，使臺灣美食成為代表國家的「美食大使」。相關資訊請至「商業發展署-關心商業大小事Facebook粉絲專頁」、「臺灣美食Facebook粉絲專頁」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
而這幾年商業署推動餐飲政策，目標都是推動台灣餐飲業接軌國際，採取「人進、品出、店出」作為推動主軸，而商業署也依此推出多項輔導策略，如選特色、優營運、擴市場。
選出「五香26味」 多年鑑別出台灣味
她表示，政府這邊有建立「台灣味味譜」，認為在台灣飲食多元，可以有日本、韓國菜，有建議於不想要台灣菜印象只有小吃，因此經由專家盤點出「五香26味」，包含「油香、醬香、酵香、辛香、料香」等，讓台灣美食可以被理解、傳遞；商業署也舉辦多場主體競賽，如麻油料理擂台競賽、鍋物嘉年華、盒餐節等。
其次在優營運上，就為了因應外國人來台灣，餐廳持續加強雙語服務，如設計雙語菜單、優化服務品質及國際媒體導流；而在品出、店出部分，就是鼓勵台灣業者前往國際市場，譬如包括先從產品調整及開發輔導開始，如果反應不錯，就可以鼓勵業者到海外拓展。
最後，台灣餐飲業也必須要拓展海外市場，包括舉辦選品會、國際商談會及海外行銷推廣等，讓台灣餐飲業者可以落地。目前台灣68個餐飲品牌已經在12國落地，如餐館彭園、林聰明砂鍋魚頭已推銷產品到美國，築間燒肉也到日本展店。
不僅是吃頓好飯 山海樓：一道台菜就是一張台灣的名片
著名台菜餐廳山海樓主廚蕭勝章表示，希望台菜不僅是一道料理，更是讓來台旅客可以更認識台灣，相信「一道台菜就是一張台灣的名片」，許多國際友人不僅想要來吃一頓好吃的飯，更會好奇料理是從哪裡來，可以感受台灣的魅力。
林聰明砂鍋魚頭執行長林佳慧則表示，嘉義起家的林聰明要走到外縣市，跨越濁水溪以北就是非常高難度，而他們期盼大家想到嘉義除了火雞肉飯之外，也可以有砂鍋魚頭，因此在商業署協助之下開發出「沙茶醬聰明醬」，得走到超商跟世界的舞台，爭取到貨櫃型訂單，對於在地小吃就很大突破。
山海豆花創辦人劉孆婷也提到，他們將台灣豆花送往全世界，去了日本及香港，但是在韓國就遇到困難，因為韓國是零防腐劑進口的國家，無論是包心粉圓、花生都必須要嚴格檢驗，最開心是可以開進首爾百貨內，創造出每日80萬至100萬韓元（約新台幣17萬至22萬元）的輝煌成績，明年3月則要進入到英國倫敦開店。
海外拓點難度高 法規、展店模式政府有協助
對於談到業者到海外困難，蘇文玲認為，每個國家的食品安全規定都不一樣，像是韓國就是零防腐劑進口國。業者選擇到結合海外代理商，還是自己開拓直營店等都必須要多方思考。
林佳慧補充，聰明醬一開始都不太確定方向，後來市場驗證可行，國內通路願意聯名，「這個醬不是一罐一罐賣，我們是數以噸計的賣給超商」，並且也開拓出與工廠這邊合作，也為了前進國際市場帶來更多經驗。
未來商業署將持續透過輔導及產業交流，深化「人進、品出、店出」三大策略，讓國內外旅客深入感受臺灣在地飲食文化，讓臺灣好味道持續飄香國際，使臺灣美食成為代表國家的「美食大使」。相關資訊請至「商業發展署-關心商業大小事Facebook粉絲專頁」、「臺灣美食Facebook粉絲專頁」。