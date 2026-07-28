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日本熊本縣於今（28）日下午4時27分發生規模7.1極淺層地震，日本氣象廳晚間正式將這起強震命名為「令和8年熊本地震」。這是自2024年1月發生的「令和6年能登半島地震」以來，再度針對單一地震進行官方命名。根據日本氣象廳初步觀測，本次強震的震央地位於2016年熊本地震震央西南方約20公里處。關於本次地震是否與2016年的斷層活動有直接關聯，日本氣象廳官員表示「目前尚無法確定」。然而，日本氣象廳特別提醒，2016年熊本地震時，先是在4月14日發生規模6.5的「前震」，兩天後的16日又遭遇規模7.3的「主震」，兩次地震的最大震度都達到7級。日本氣象廳強調，未來數天內仍極有可能發生強烈餘震甚至規模更大的地震，呼籲當地居民切勿掉以輕心，務必保持高度警覺。除了強震帶來的建築損毀與餘震威脅，災區民眾眼前還面臨著極端氣候的考驗。氣象預報指出，熊本縣未來幾天將持續出現最高氣溫超過攝氏35度的「猛暑日」，夜晚最低氣溫亦難以降至25度以下，將呈現持續的「熱帶夜」。日本氣象廳特別針對避難民眾與收容所發出警訊，提醒在電力中斷或物資匱乏的避難環境下，務必注意補充水分，全力預防熱中暑帶來的生命威脅。