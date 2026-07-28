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會後傳出熊本地震 盧秀燕第一時間致意慰問

日本熊本縣知事木村敬一行今（28）日上午拜會台中市政府，由市長盧秀燕親自接見，雙方就半導體產業、經濟發展及觀光交流等議題深入交換意見。不過，就在會談結束後不久，熊本縣傳出地震消息，盧秀燕第一時間向木村知事表達關心與慰問，並請對方轉達對災區民眾的祝福，強調「台中永遠是熊本最堅實的盟友」，盼當地一切平安，也讓這場原本聚焦合作交流的會晤，多了一份跨越國界的溫暖。盧秀燕表示，台中市與熊本縣同樣是半導體產業重鎮，自台積電赴熊本設廠後，雙方在產業、經濟及人才交流日益密切。今年3月開通台中－熊本直飛航線，更進一步拉近兩地距離。她指出熊本擁有活火山、溫泉及豐富農特產品，近年更因半導體產業發展躍升為日本科技重鎮；而台中則擁有完整的半導體聚落及多元觀光資源，希望未來持續深化合作，創造互利共榮。木村知事則表示，熊本與台灣淵源深厚，不僅因半導體產業鏈建立更緊密的合作關係，歷史上也有深刻連結，例如來自熊本的教育家志賀哲太郎曾在台中大甲任教、扶助貧困學生，被尊稱為「大甲聖人」，也促成大甲區與熊本縣益城町締結姊妹區。他並透露，今年秋天將在台中LaLaport舉辦熊本縣物產展，期待藉由美食、文化與觀光，持續深化兩地交流。就在雙方完成會談後，熊本縣於下午發生地震。盧秀燕得知消息後，立即向木村知事及訪團表達誠摯慰問，並主動關心當地災情及民眾是否平安，請知事代為轉達台中市民的關懷與祝福。她表示天災無情，但台中與熊本多年來建立深厚情誼，無論面對產業合作或災害挑戰，台中都會與熊本站在一起，希望災情降到最低，民眾平安無恙。